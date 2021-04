L’última campanya de la Direcció General de Trànsit (DGT), titulat Sembla una cosa del passat, dona una dada preocupant sobre l’accidentalitat: un de cada quatre morts en sinistres a Espanya no duia el cinturó de seguretat. “Som al 2021, posa’t el cinturó”, resa l’anunci. Les dades de trànsit fan referència als accidents de carretera, però no podem treure l’ull dels xocs que tenen lloc dins del nucli urbà.

Tot i la reducció de la mobilitat per la pandèmia, l’any passat es van produir 981 accidents de trànsit a Sabadell, tres cada dia. Dos van ser mortals i més de 400 van deixar almenys un ferit. Entre les víctimes i ferits, motoristes i vianants atropellats per un vehicle. La conducció per ciutat no és menys perillosa i per això també requereix tota la nostra atenció i preocupació.

Cal perseguir les conductes temeràries al volant i impulsar mesures de ciutat per millorar la convivència entre els vehicles i els vianants. Ho hem d’aconseguir a través de propostes proactives, constructives, sense polítiques impossibles. Crear una guerra contra el cotxe i contra els conductors seria un error. Necessitem solucions per garantir una ciutat cohesionada, responsable, cívica. Del 2021.

Publicitat