ERC demanarà que l’Ajuntament garanteixi productes d’higiene menstrual a persones vulnerables

ERC demanarà en el ple del mes de maig que l'Ajuntament faciliti productes d’higiene íntima gratuïtament a les persones en risc d’exclusió social o sense llar, a través dels Serveis Socials municipals. Es tracta d'una moció del Jovent Republicà de Sabadell per combatre la pobresa menstrual, a escala municipal.

El grup municipal, però, va més enllà i vol instar l’estat espanyol abaixar amb urgència l’IVA dels productes menstruals al tipus superreduït, del 4%, i a iniciar un projecte de llei en la línia escocesa per garantir, a la llarga, la gratuïtat d’aquests productes. "Una higiene menstrual digna no és cap caprici ni cap luxe", afirma la regidora republicana Glòria Llobet.

Els republicans manifesten que la moció "entronca amb el treball de la formació al Parlament i al Congrés espanyol, on les diputades Rut Ribas i Pilar Vallugera han estat pioneres a plantejar-ne el debat". Pere Aragonès, en aquest sentit, ha defensat que des del govern és prioritari impulsar la gratuïtat d'aquest tipus de productes.

Per altra banda, els republicans proposen que l’Ajuntament faciliti l’ús dels lavabos municipals amb cartells inclusius que indiquin els que compten "amb una pica en l’espai privat" i que, per tant, "generen un entorn segur per, si cal, netejar la copa menstrual".

La moció sol·licitarà, també, organitzar tallers educatius sobre la regla i fer campanyes d'informació i sensibilització des dels serveis municipals, "tant de les diverses possibilitats de productes sostenibles per a la menstruació com de coneixement de la regla des d’una perspectiva interseccional, amb l’objectiu de superar tabús i mites i donar eines, especialment al jovent". Una altra de les accions proposades consisteix a il·luminar la façana de l’Ajuntament de color vermell «per visibilitzar la menstruació» pel Dia Mundial per la Visibilització Menstrual, el 28 de maig.

Junts per Sabadell, tal com va anunciar el divendres 16 d'abril, també presentarà una moció en el ple de maig per a erradicar la pobresa menstrual.

