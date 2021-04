L’Egipte dels faraons tanca la temporada a La Faràndula

Diuen que ‘Aida’ va ser un encàrrec fet a Giuseppe Verdi pel kediv d’Egipte, Ismaïl Baixà, per estrenar-se amb l’obertura del canal de Suez, l’any 1869. Tanmateix, no va ser fins al 1871 (ara fa tot just 150 anys) quan es va representar per primer cop a l’Òpera Khedivial del Caire.

Aida va ser rebuda amb una gran acceptació del públic, amb la seva evocació de la magnificència de l’antic Egipte. De fet, encara avui dia continua essent un clàssic dels repertoris operístics.

Ara arriba a La Faràndula, on no s’interpretava des de la temporada 2010-2011. L’estrena d’Aida és demà dimecres, a les 19 h. Hi haurà dues sessions més: divendres (19 h) i diumenge (18 h).

Una soprano molt sabadellenca

Ho farà protagonitzada per la soprano valenciana Maite Alberola (1982), molt lligada a l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS), on ha desenvolupat bona part dels seus grans personatges.

L’òpera està situada a l’Antic Egipte i narra el triangle amorós que condueix Aida, Amneris i Radamès. La protagonista és Aida, una princesa etíop que és capturada i portada a Egipte com a esclava. Radamès es dividirà entre el seu amor per ella i la seva lleialtat al faraó.

Publicitat