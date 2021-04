‘#Vesalamerda’, la campanya que treu els colors a més d’un amo de gos a Sabadell

De la queixa a l’acció. Aquest és el pas que van donar Enric Saiz i Marta Montes, una parella de dissenyadors que han dut a terme la campanya #Vesalamerda a les xarxes socials per visibilitzar la quantitat d’excrements d’animals domèstics que els seus amos deixen abandonats al paviment. I la iniciativa ha funcionat: “Ha tingut bastant d’èxit perquè suposo que no som els únics que estem en aquesta situació, i creiem que fins i tot els mateixos amos, quan no són els seus gossos”, explica la Marta. “És un tema d’apel·lar una mica al civisme; és sentit comú”, afegeix l’Enric. Fins i tot, diuen, els han contactat des d’associacions veïnals per felicitar-los i interessar-s’hi. Per ells, la idea era que altra gent faci seva la campanya, tot i que són conscients que, malgrat l’èxit del missatge, no té l’estil “institucional” perquè l’Ajuntament n’agafi el relleu.

Queixar-se en l’àmbit professional

Potser bona part del bon rumb de la campanya té a veure amb el domini comunicatiu dels seus impulsors, que indiquen que “si no hi ha una comunicació forta, les iniciatives que impliquen la gent no funcionen”, segons apunta Saiz. “Ens dediquem a treballs de comunicació una mica peculiars, no les típiques campanyes publicitàries”, afegeix, i diuen que s’obren a col·laboracions per fer-la créixer.

