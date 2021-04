La Nova Creu Alta seria un dels pocs estadis on podrien accedir tots els socis

A l'espera del vistiplau del Ministeri de Salut. Els clubs professionals de Primera i Segona Divisió A mantenen l'esperança de veure aficionats a les graderies en la recta final del campionat. De fet, el Consejo Superior de Deportes (CSD) i la Lliga de Futbol Professional (LFP) van presentar una proposta per l'obertura dels estadis, sota restriccions i limitacions, per les últimes quatre jornades de lliga, a partir del 9 de maig quan expira el toc de queda.

La primera previsió de la LFP, concretament del seu president, Javier Tebas, va ser per finals d'abril i va fracassar. Ara sembla haver-hi més indicis que pugui prosperar, fins i tot com una espècie de prova pilot pensant ja en la pròxima temporada en què la idea seria anar recuperant la normalitat de mica en mica. De totes, maneres hi ha moltes incògnites sobre la taula. Es parla del cap de setmana del 8 i 9 de maig que a Primera Divisió ofereix un FC Barcelona-At. Madrid o R. Madrid-Sevilla. Però, què passa amb els partits de divendres 7 o dissabte 8 programats en horari nocturn i que encara es veuen afectats de ple pel toc de queda? Tot fa pensar que l'inici de l'obertura, en cas d'aprovar-se, seria pel següent cap de setmana, el 15 i 16 de maig.

En el cas del Centre d'Esports Sabadell, el club, a través del seu director general, Bruno Batlle, assegura tenir "previstos tots els mecanismes i protocols", però es desconeixen les condicions exactes que hauria de marcar el Ministeri de Salut. El punt clau és l'aforament permès. Tot són especulacions encara que guanya pes l'opció del percentatge del 25 del cent. Serà igual en tots els estadis? Es permetrà l'assistència de més de 20 mil persones a alguns recintes? D'altra banda, els clubs hauran d'invertir en més personal de seguretat per controlar els accessos, el principal maldecap dels especialistes mèdics. A dins, el control també serà estricte, per mantenir les distàncies i fer complir l'ús de la mascareta en tot moment. S'ha pogut comprovar que això és complicat en alguns camps de Segona B, Tercera Divisió o categoria territorial on ja es permet l'accés d'aficionats. Al Nuevo Vivero de Badajoz s'han vist entrades de 7.000 persones per exemple.

Gairebé tots

Com es decidirà l'accés als Estadis per part dels clubs? Qui tindrà prioritat? L'operació va lligada al binomi capacitat i socis o abonats de cada club. Si es confirma el percentatge del 25 per cent, a la Lliga SmartBank, la Nova Creu Alta es convertirà en un dels pocs estadis, juntament amb el Fernando Torres de Fuenlabrada i Les Gaunas de Logronyo, on podrien accedir pràcticament tots els socis del club. El Centre d'Esports té ara mateix 3.257 socis entre els quals es compten nens o jubilats. Tenint en compte que l'actual aforament de l'Estadi creualtenc és de gairebé 12 mil persones, es permetria l'assistència d'uns 3.000 espectadors. Sembla difícil que la totalitat d'abonats sol·licitin accedir al recinte.

La majoria de clubs tindran en problema afegit a l'hora de decidir, com per exemple el CD Castelló, amb un aforament de 15.700 persones i més de 13.000 socis. L'Espanyol podria arribar, en teoria, als 10.000 socis, gairebé la meitat del total. En molts casos, les dues jornades com a locals serien insuficients per donar l'oportunitat d'assistir a la totalitat d'abonats i haurien de recórrer al sorteig. En el cas del Centre d'Esports, la seva escassa massa social juga a favor en aquesta situació. D'altra banda, falta confirmar si la LFP computaria el total de l'aforament o el reduiria tenint en compte que la tribuna quedaria inoperativa al considerar-se una zona de logística per la mateixa Lliga de Futbol Professional.

Són dubtes que s'hauran d'aclarir si arriba el moment de l'obertura que esperen els aficionats. Si són 4 jornades, el Sabadell podria tenir públic davant el Tenerife i Ponferradina i, en contrapartida, jugaria una possible final per la permanència en el peculiar camp del Santo Domingo davant l'Alcorcón -en jornada intersetmanal- amb la presència de seguidors locals, probablement més d'un miler en un recinte petit. Això es tornaria a repetir en l'última jornada del campionat a Anduva contra el Mirandés. És segura la prohibició de seguidors visitants als estadis.

Assistència aproximada en cada Estadi

Tenint en compte les dades oficials dels clubs quan aforament, aquesta podria ser l'assistència aproximada d'aficionats en cada Estadi de la Lliga SmartBank en cas de confirmar-se el percentatge del 25 per cent:

Espanyol: 10.000 espectadors; Mallorca: 5.700; Almeria, 3.700; Leganés, 2.800; Sporting: 7.500; Rayo Vallecano: 3.700; Girona: 2.900; Ponferradina: 2.200; Mirandés: 1.500; Màlaga: 7.500; Tenerife: 5.800; Fuenlabrada: 1.500; Las Palmas: 8.000; Oviedo: 7.500; Saragossa: 8.700; Castelló: 3.800; Logronyès: 4.000; Cartagena: 3.700; Alcorcón: 1.200; Sabadell: 3.000; Lugo: 1.800; Albacete, 4.200.

