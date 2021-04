L’Aplec de la Salut torna: un pas més cap a la normalitat

Sabadell, aquest any sí, celebrarà l’Aplec de la Salut, el qual té més de tres-cents anys d’història. Serà dilluns 10 de maig, amb actes que no es van poder celebrar el 2020, quan la pandèmia va provocar que la cita se suspengués. Les activitats, per a les quals es poden demanar entrades aquí, es faran en espais perimetrats i amb control d’accés, tot seguint les indicacions del Procicat.

Pel que fa al paratge de la Salut, s’hi faran misses i, el dilluns 10 de maig, a les 11 h, s’hi inauguraran les pintures restaurades de dins el santuari de la Mare de Déu de la Salut –obra d’Antoni Vila i Arrufat–, com també el nou enllumenat, activitats organitzades per la Fundació de la Mare de Déu de la Salut.

Gegants, bastoners, concerts

El pati del Casal Pere Quart acollirà un lluïment de colles geganteres de Sabadell, acompanyades de bastoners. Serà el dilluns 10 de maig, a les 10.30 h i a les 12 h, organitzat per l’Ajuntament. El mateix Casal aixopluga l’exposició “Cercavilejant dia i nit!” fins al 16 de maig, organitzada per Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Sabadell.

Per la seva banda, el pati del Museu d’Art és l’espai triat per l’Ajuntament per organitzar-hi dos concerts. D’una banda, la Banda de Música de Sabadell hi tocarà el dissabte 8, a les 18 h. I, d’altra banda, la Cobla Jovenívola interpretarà el diumenge 9 de maig, a les 12 h.

Finalment, el pati de l’Escola Nostra Llar acollirà el 18è Concurs de Colles Sardanistes. Serà el diumenge 9 de maig, a les 18 h, organitzat per Sabadell Sardanista i Grup Sardanista Mirant al Cel.

Visites guiades

Com cada any, no faltaran les visites guiades a la Torre de l’Aigua i a l’ermita de Sant Iscle i Santa Victòria, com també a la seu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

A més, el Museu d’Història estarà obert el dilluns 10 de maig, al matí d’11 a 2. I el Museu d’Art organitzarà l’itinerari Sabadell, vist pels seus artistes, el dilluns 10 de maig al matí.

Activitats esportives

Pel que fa a les activitats esportives, enguany se n’han pogut organitzar dues, seguint les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries. Ambdues són a càrrec de la Unió Excursionista de Sabadell i demanen inscripció prèvia aquí. Així, d’una banda, tindrà lloc la 36a Pujada popular a la Salut. Una caminada de 9 quilòmetres, que sortirà de la plaça de la Sardana entre les 9.30 h i les 11.30 h matí del dilluns 10 de maig. D’altra banda, també el dilluns 10, es podrà participar en l’activitat Buscafites a la Salut, una curs d’orientació de caire familiar. Serà entre les 9.30 h i les 18h, sense hora d’inici ni límit per recórrer el circuit.

Carles de la Rosa, regidor de Cultura, expressa: “Ens fa il·lusió poder celebrar l’Aplec aquest any, encara que sigui amb menys activitats de les que tocaria”. I afegeix: “Hem buscat espais oberts del pla de Sabadell, com els patis del Casal Pere Quart i del Museu d’Art, per organitzar-hi activitats relacionades amb la cultura popular i en què la ciutadania hi pugui participar i viure així la segona festa local de la ciutat”.

