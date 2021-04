La sortida, més a prop

Erradicar el coronavirus és possible? Aquesta pregunta encara no té resposta. El que sí que sabem –per l’experiència d’altres països com el Regne Unit o Israel– és que una estratègia de vacunació efectiva pot contribuir a conviure-hi sense els seus efectes desastrosos per a la vida i l’economia.

A les pàgines 4 i 5 expliquem què hem d’esperar els pròxims mesos un cop s’hagin administrat més dosis: la recuperació de l’oci i de la mobilitat, de les llibertats sostretes i la desaparició de les mascaretes seran alguns dels canvis més transcendentals, segons els experts. Les vacunes ens permetran sortir abans de la crisi sanitària i també reconduir la situació econòmica de la ciutat.

En aquest sentit, en el marc de l’estratègia de vacunació massiva, el Departament de Salut treballa per reconvertir la Pista Coberta d’Atletisme en un espai dedicat a l’administració de dosis. Així mateix, l’Ajuntament de Sabadell ha elaborat un pla específic de mobilitat i espai públic per garantir el desplaçament de milers de persones cada dia. Hi haurà un autobús llançadora gratuït, més aparcament i control específic. Esperem que tot estigui a punt per a quan la Pista obri les portes.

