Joan Soteras: "Ara és el moment de donar la cara, jo no m'amago de res"

La delegació del Vallès Occidental a Olímpia va rebre aquesta setmana la visita del president de la Federació Catalana, el sabadellenc Joan Soteras, amb l’objectiu d’explicar als clubs la situació actual i també aclarir possibles dubtes de cara el futur. Soteras reflexiona, en una entrevista pel Diari de Sabadell, sobre diferents aspectes i les crítiques rebudes des de diferents sectors.

Ha estat un any força complicat que ha generat molta controvèrsia. Com ho ha afrontat? Era difícil de fer entendre que no podia haver-hi futbol. Puc assumir l’emprenyament dels clubs i la gent, però la Federació no podia decidir. Teníem l’obligació de respectar i complir els protocols marcats des de la Generalitat i el Procicat. La pandèmia va agafar desprevingut tothom: l’esport, empreses, federacions, la societat en general...

Què pensava quan li reclamaven, per exemple, que hi hagués ascensos en el futbol base? Sense partits, hi havia massa temps per pensar i alguns es van dedicar a atacar la Federació. Es va crear fins i tot una Plataforma per reclamar ascensos a les categories de base. Ara, amb la perspectiva del temps, crec que podien tenir raó en el fons, però no podíem fer-ho, s’haurien desequilibrat totes les categories. De fet, la demanda judicial no va anar enlloc perquè la Fecderació va tenir la cobertura jurídica de la Secretaria de l’Esport en aquest tema.

Ara, els clubs de Primera Catalana demanen que no hi hagi descensos. Jo no puc decidir una cosa així. La Federació va preveure, com era la seva obligació, un escenari per la temporada 20/21 i en l’Assemblea celebrada a Blanes l’agost passat es va aprovar un Pla de competició. Si es complia el 50 per cent, ja era vàlid i contemplava ascensos i descensos. Ara ho volen canviar. Jo només puc prometre que la junta de la Federació presentarà la proposta en la pròxima Assemblea i si s’aprova, doncs endavant. També s’hauria de fer aTercera Catalana. Això provocaria una reestructuració de categories a Primera - tres grups- i Segona.

S’han pres mesures per contrarestar les pèrdues econòmiques dels clubs? Els clubs que van pagar el cent per cent de la quota se’ls hi retornarà el 50 per cent. També estic lluitant per una rebaixa de la Mutualitat, però aquest organisme depèn d’una filial de la Federació Espanyola. D’altra banda, els clubs rebran els diners de les campanyes Joc Net, Orgullosa i una de nova que afectarà els que només tinguin futbol base.

Què respon Joan Soteras a les veus crítiques? Molt senzill: jo dono sempre la cara. Vaig patir la Covid i vaig estar ingressat dues setmanes i quan m’he vist amb forces, he decidit fer aquestes trobades per totes les delegacions de Catalunya per escoltar tothom i respondre a tot. No tinc res a amagar.

Veu la llum al final del túnel? Quan el mateix Govern parla de la possible obertura dels estadis del futbol professional, cal pensar que estem en el bon camí. Les categories territorials ja tenen públic fa setmanes. Vam estar lluitant amb la Secretaria General de l'Esport i el Procicat per fer-los entendre que l'esport i el futbol en concret són essencials. El percentatge de contagis només va ser del 0,28 per cent. Penso que amb la vacunació es tornarà a la normalitat i la nostra intenció és planificar la pròxima temporada des d'aquesta premissa.

Publicitat