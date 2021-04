Les festes majors de barri 2021: la majoria, ajornades

El 2020 va ser el primer any on la cultura popular va quedar paral·litzada. Per primer cop, els barris no celebraven la seva festa major particular. Enguany, les entitats veïnals comencen a plantejar una primera desescalada. Si bé hi ha barris com Can Llong, Ca n'Oriac, Eixample, Can Deu, la Planada i el Torrent del Capellà que han decidit anul·lar les activitats, la majoria de barris ja estan elaborant el programa pel 2021. Això sí, en un format ben diferent al que coneixem fins ara. Seran activitats reduïdes, amb control de l'aforament i amb reserva previa. No totes les entitats veïnals ho han decidit.

La Concòrdia serà el primer barri que celebrarà la seva festa, prevista pel proper 14 de maig. El president de l'associació de veïns, Pere Rosinés, explica que hi ha previsió d'organitzar una cercavila de gegants, una actuació de les Bruixes del Nord, dos concerts i cinema a la fresca. "Tots els actes estaran controlats en aforament i dis,àncies", sosté.

Els veïns d'Espronceda podran gaudir d'alguna activitat al mes de juny. Ha quedat descartada la tradicional botifarrada popular, però es buscaran "altres formats" per "animar l'activitat al barri", sosté Reme López. L'activitat que se celebrarà "amb tota seguretat" és la xocolatada del diumenge. També el barri de Covadonga gaudirà de tres dies de festivitat, previstos pel mes de juliol.

Barris com Can Rull, Torre-romeu (17 i 18 de setembre), Nostra Llar (25 i 26 de setembre), els Merinals (octubre) i Gràcia (17, 18 i 19 setembre) tenen previst ajornar els dies de celebració. La Creu Alta, malgrat que no celebrarà la festa major, sí ha organitzat activitats amb un format diferent, amb la celebració Fes-te gran. Al Torrent del Capellà, a falta de celebració, el veïnat està adornant les façanes del barri amb flors fetes pels mateixos veïns.

