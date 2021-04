Un nou capítol trepidant

Cinc setmanes després de veure’s les cares al carrer de Garcilaso, demà dissabte al pavelló del Nord (18 h), i davant centenars de persones, Club Natació Sabadell i Escola Pia tornaran a creuar-se en un nou capítol que promet fortes emocions. Si en el derbi de la jornada inaugural els nedadors hi arribaven com a líders i màxims favorits, amb una diferència de deu punts respecte a l’etern rival, després de quatre jornades la situació esportiva ha canviat com un mitjó: els 0 de 12 punts contrasta amb els 12 de 12 de l’Escola Pia. Uns registres que han convertit l’equip de Pedro Donoso en l’únic conjunt invicte de la lliga: “Ha estat una primera volta excepcional i esperem que així continuï, almenys, fins dissabte després del partit”, desitja Marc Pagès.

El derbi del pavelló del carrer de Garcilaso acabaria marcant un efecte diametralment oposat per als dos equips, amb un impacte nefast per a l’equip de Borja Burgos, que, a més, perdria Pep Font per sanció durant quatre partits: “Estic una mica sorprès. No ens ho esperàvem, la veritat. Penso que es deu a un cúmul de circumstàncies, com la davallada en l’exigència i més quan estàs a dalt, que has d’entrenar més dur, així com la sanció del Pep i la lesió del Xato”, lamenta. Davant d’aquest escenari, i veient com és d’important sortir victoriós del derbi, Burgos té clar per on passen les possibilitats dels nedadors si volen mantenir les opcions de disputar el play-off: “Hem de ser capaços de controlar les emocions. Ja sabem quin tipus de partits són i amb l’entrada de públic encara pot ser més calent”, assegura.

D’altra banda, des de l’Escola Pia es defuig qualsevol favoritisme tot i ocupar places de play-off d’ascens: “Qui continua tenint la pressió són ells, que són qui han fet un equip per aconseguir l’ascens. Si a l’anada ja teníem al·licient, ara, amb el retorn de part de la nostra afició, encara més”, declara Pagès. Demà a la tarda, el veredicte entre els dos millors equips de futbol sala de la ciutat.

