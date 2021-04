Victòria Pérez, mare de Treze: "Una societat no només queda palesa pel que crea sinó pel que conserva"

Guillem Vivas Pérez, més conegut com a Treze, ha estat un artista urbà de projecció internacional, il·lustrador i grafiter que va portar el seu art arreu del món. Així mateix, ha pintat més d'una vintena de parets a la ciutat, tot i això, cinc d'elles ja no es conserven.

Per aquest motiu, la Crida per Sabadell portarà una moció al proper ple municipal que tractarà de l'article local, amb l'objectiu de protegir el llegat artístic de Treze, valorant l'estat de cada obra que hi ha actualment a Sabadell i determinant el millor mètode de conservació en cada cas. A més de promoure l'art urbà com a aposta institucional, es vol que des del Museu d'Art de Sabadell s'incorporin les rutes dels grafitis com un recurs i activitat per donar a conèixer a la ciutadania i al programa Ciutat i Escola.

Paral·lelament, el grup municipal recorda que a la ciutat, l’any 2018, poc després de la mort de l'artista, es va inaugurar l’exposició temporal commemorativa de la seva obra, al Casal Pere Quart, sota el títol El valor de l’efímer. "És necessari reconèixer l'art", apunta la seva portaveu, Nani Valero.

La mare de Treze, Victòria Pérez, i una reconeguda artista urbana, Zurik, han participat en la presentació de la moció davant d'un dels seus murals al Pati de l'Estruch. Han recordat emotivament qui era la figura de Treze: l'han definit com un jove que tenia moltes ganes de reivindicar l'art. Pérez considera que cal conservar totes les obres, que encara hi són a temps, i reflexiona que "una societat no queda palesa pel que crea sinó pel que conserva".

Projecció internacional

Tot i que la seva trajectòria professional ha sigut molt extensa, actualment existeixen diferents ciutats arreu del món que volen preservar i conservar la seva obra. Com per exemple la ciutat d’Istanbul, amb un dels murals més grans que ha pintat, Mural Istanbul Festival; la italiana Murello, amb l’Sketchmate Urban Art Festival 2017; Milà, amb The urban culture event Amazing Day; Glasgow, amb el Yardworks, o Beirut, amb la decoració del O1NE Beirut.

Així mateix, el grup municipal planteja que és paradoxal que arreu existeixi la voluntat de preservar les obres de Treze, però a la seva ciutat encara no hi hagi un acord per fer-ho. "Ell era d'aquí i la seva experiència va començar a la ciutat", recorda Valero. Afegeix que "tenim un deute amb el seu llegat i el patrimoni artístic de la ciutat". En aquest sentit, Pérez troba contraproduent que per veure alguna obra del seu fill s'hagi de desplaçar a un altre país.

Art i pandèmia

En l'escenari actual de pandèmia, l'art és una via d'escapament molt vàlida, recorrent i aconsellable. En aquest sentit ho exposa Pérez: "Des dels hospitals s'està demanant que els museus siguin gratuïts perquè l'art és terapèutic". Així mateix, conclou amb una pregunta retòrica: "Què millor que tenir art al carrer en un moment com l'actual?".

