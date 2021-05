Derrota del juvenil 'A' del Sabadell davant del Girona (1-2)

Aquesta vegada no. Els de Miki Lladó no han mostrat la seva millor versió i han pagat amb una derrota que ha reflectit insuficiència en la profunditat, sobretot en la segona meitat.

El partit ha començat de la millor forma per a un Sabadell que als 5’ ja s'ha avançat amb un gol de Salamanca. No obstant això, l'ambició ofensiva del conjunt arlequinat s'ha reduït amb el pas dels minuts i hem arribat al descans amb un 1-2 en el marcador. Després de rebre el gol, el Girona ha sabut com reduir espais i el domini dels locals s'ha acabat traduint en una justa remuntada.

El Sabadell ha vist com el Girona no ha arribat a la pressió ni ha estat precís durant els minuts inicials i l'excés de confiança sens dubte ha estat molt present. En canvi, els visitants han sabut aprofitar aquesta distracció i han colpejat amb contundència en les poques que han tingut.

En la segona meitat els dirigits per Miki ho han buscat, encara que amb falta de profunditat i capacitat per a sortir del fons. El Girona ha realitzat una gran labor defensiva i aquesta jornada 1 de la segona fase de Divisió d'Honor, que ha estat ajornada en el seu moment per un cas Covid, ha acabat amb una derrota que frena la gran ratxa amb la qual el juvenil A del Sabadell ha arribat al dia d'avui.

El pròxim partit serà el dia 16 de maig, quan els arlequinados visitin al Damm per la jornada 4 d'aquest grup.

