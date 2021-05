El Sabadell, a confirmar la remuntada davant el Rayo Vallecano

Contra el Mallorca va ser l'inici de la remuntada. Dilluns (18 hores), davant el Rayo Vallecano també a la Nova Creu Alta, arriba l'hora de la confirmació. El Sabadell encara està en dèficit i necessita sumar de tres en tres mirant de reüll el que passi en els altres partits amb rivals directes implicats. De moment, el Lugo va cedir dos punts en un cruel desenllaç contra el Saragossa, en una clara demostració de com pot ser aquesta recta final del campionat.

"Hem de continuar jugant al límit i el sentiment d'urgència i màxima necessitat", ha resumit Antonio Hidalgo en la prèvia. "És veritat que la victòria de dilluns passat significa un reforç anímic important, però el missatge continua sent el mateix que abans. Ara estem a dos punts i hem d'escurçar les diferències, sabent que al davant tindrem un equipàs que també es juga moltíssim, amb futbolistes d'una gran qualitat".

Com a curiositat, Hidalgo i Andoni Iraola, el tècnic del Rayo, van treballar junts en la seva etapa a l'AEK Larnaka. "El conec molt bé, sé com treballa i per això estic segur que ens plantejaran moltes dificultats. El Rayo és un equip amb molta entitat, com també ho és el Mallorca. Ens tocarà competir molt bé i serà un partit de màxima exigència".

El tècnic arlequinat ha insistit que ara gairebé tenen més influència els factors emocionals que tàctics. "Es juga més per sensacions, moments, ànima... La fortalesa mental és importantíssima i l'equip que sigui capaç de controlar i gestionar aquestes situacions tindrà molt guanyat. Jo vull ser optimista perquè conec molt bé els meus jugadors, amb alguns fa dos anys que estem junts i hem creat un vincle de confiança mútua molt fort. Ells saben que he estat sempre al seu costat en moments difícils i això ens fa creure-hi. Veure com entrenen cada dia em reconforta".

Torna Stoichkov

En l'àmbit esportiu, Hidalgo recupera efectius. Un dels més importants, el màxim golejador Juan Diego Molina, Stoichkov, després de no poder enfrontar-se al seu club, el Mallorca, per la clàusula de la por. També estan a disposició Pierre Cornud i Edgar Hernández, recuperats dels seus problemes musculars. Però el tècnic no ha volgut avançar res. "Recuperar jugadors en dóna més opcions i caldrà decidir en el seu moment el que sigui millor".

El Rayo Vallecano arriba a la Nova Creu Alta pressionat, amb la seva plaça de play-off amenaçada per un Girona a l'alça i fins i tot la Ponferradina. L'empat gairebé miraculós contra l'Albacete va deixar la baixa de Mario Suárez per la seva expulsió. De totes maneres, Iraola compta amb una plantilla àmplia i força peculiar, amb 8 nacionalitats diferents. Fora de casa, és un equip irregular, capaç de guanyar al camp dels tres primers classificats (Espanyol, Mallorca i Almeria) i perdre al del cuer, Albacete. Fa 30 anys que no apareix per l'Estadi creualtenc: l'última vegada (91/92) va aconseguir la seva única victòria de la història (1-2).

El matx serà dirigit pel col·legiat Oliver De la Fuente Ramos, del Comitè castellà-lleonès. Com a curiositat, els dos partits xiulats al Centre d'Esports aquesta temporada han acabat amb victòria arlequinada, tots dos a fora: Tenerife (1-2) i Lugo (0-1).

