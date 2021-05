Sant Cugat posa en marxa aquest dissabte la seva Zona de Baixes Emissions

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posarà en marxa aquest dissabte, 1 de maig, la seva Zona de Baixes Emissions (ZBE), la primera l'àmbit local de l'àrea metropolitana de Barcelona, al marge de la capital catalana. La mesura es duu a terme per reduir la contaminació ambiental a la localitat i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública. L'àrea es controlarà a través de càmeres, i no es començarà a sancionar els conductors infractors fins l'1 de novembre, amb imports que aniran dels 100 als 500 euros.

Per evitar l'accés a les zones afectades en cas de no disposar de permís, s'ha creat un sistema de bus llançadora des d'un aparcament perifèric, i se n'estudia crear un de segon per disposar-ne d'un a cada extrem de la ciutat.

La ZBE està delimitada per la carretera de Vallvidrera, la ronda Nord, l'avinguda de Roquetes, el carrer de Sant Crist Llaceres i el passeig de Valldoreix. No es podrà circular sense el distintiu ambiental de la DGT de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 h. No obstant, s'ha previst un conjunt d'excepcions i autoritzacions, com ara la moratòria prevista per a cotxes i motos dedicats a l'exercici de l'activitat professional d'autònoms amb ingressos baixos, per a vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda, o els vehicles de serveis.

També es contemplen autoritzacions per a activitats temporals, com ara obres, per als vehicles estrangers i per aquells que necessitin permisos per accés esporàdic. Per últim, les persones amb malalties que els condicionen l'ús del transport públic o que hagin de fer tractaments de manera periòdica també tindran una autorització de caràcter sanitari.

Per als usuaris que no compleixin amb els requisits d'accés, s'ha habilitat un aparcament dissuasiu a l'avinguda de Roquetes, des d'on es podrà agafar un bus llançadora que connecta amb el centre de la ciutat amb una freqüència de deu minuts. No obstant, s'està estudiant la possibilitat de crear un segon aparcament a la zona de la carretera de Rubí.

