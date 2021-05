El teu defensor: "El solar està ple de residus"

Joana Salomó contacta amb el D.S. per reclamar que s’actuï a un espai del carrer de Renall amb Permanyer.

Un solar del carrer de Renall "està ple de residus"

Joana Salomó, lectora i veïna del barri de Gràcia, s’ha posat en contacte fa uns dies amb el D.S. per denunciar l’estat d’un solar del seu barri, ubicat al carrer de Renall cantonada amb el carrer de Permanyer. Segons han afirmat diversos veïns consultats pel D.S., el solar s’ha convertit en un punt on hi ha individus que hi aboquen brutícia. Fonts de l’agrupació Veïns de Gràcia afirmen que diversos veïns els han fet arribar la mateixa queixa i sostenen que la problemàtica s’allarga des de fa aproximadament un parell de mesos.

L’entitat considera que hi ha perills –sanitaris i de seguretat– a les naus i solars abandonats “si no se’n fa un ús correcte i un bon manteniment”. En aquest cas, el solar en qüestió “s’ha convertit en un abocador municipal, ja que, segons el relat dels veïns, hi ha persones que han trencat la cadena que tancava l’espai i hi entren”. Des de fa dos mesos, “hi ha individus que hi accedeixen i hi aboquen deixalles i residus”, i el veïnat del voltant lamenta que es pugui convertir “en un focus de brutícia”.

De fet, temen que pugui generar problemes amb plagues o un problema de salut pública. Tanmateix, els mateixos veïns asseguren que fa anys que s’arrossega aquesta situació amb solucions “intermitents”: “Ja fa temps que la propietat del terreny va posar un cadenat després de les nostres queixes. Però ho han tornat a rebentar. Volem que ens donin una solució definitiva”, lamenten.

L’Ajuntament ha obert un expedient d’ordre d’execució perquè la propietat netegi el terreny i tanqui l’espai

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell, consultades per El teu Defensor, han donat la raó als veïns i han assegurat que han posat en marxa un expedient d’ordre d’execució per netejar la finca i tancar apropiadament l’accés al solar. “Tornarem a fer una comprovació de la situació actual, però a hores d’ara s’estan seguint tots els passos per poder multar de manera coercitiva per incompliment”, asseguren fonts municipals.

En tot cas, si la propietat no respongués a aquesta ordre d’execució –un requeriment que l’administració dirigeix a un particular a efectuar una obra o a vetllar per la conservació d’un espai–, l’Ajuntament no descarta actuar de forma subsidiària.

