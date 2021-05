Antonio Hidalgo: "No hem fet res. Només són tres punts"

Les valoracions del tècnic Antonio Hidalgo després del partit davant el Rayo Vallecano (2-0)

Sobre el partit: "Ja sabíem el rival que teníem al davant. És un equip que t'exigeix molt i a diferència de l'altre dia, amb la pilota no hem fet les coses com les havíem treballat. Ells tenen un potencial físic molt gran. Al descans hem ajustat una mica, però hem hagut de patir. Seguirà sent dur d'aquí a final de temporada".

Esperaves aquest sis de sis: "Sempre he pensat que podíem guanyar els partits. L'any ha estat com ha estat i ara tenim aquesta recompensa. No hem fet res. Això només són tres punts més que ens apropen a l'objectiu. Hem de continuar amb aquest treball. Ara, a descansar i pensar amb l'Oviedo. És important transmetre serenitat en la victòria i en la derrota".

És un punt d'inflexió?: "Desconec si és un punt d'inflexió o no. Són dues victòries importantíssimes. Amb 40 punts no et salvaràs. Hem de continuar sumant punts. Anímicament ens reforça. Jo crec en els meus jugadors i els veig entrenar cada dia i això porta coses bones. Sé que si treballes i tothom va pel mateix costat, al final arriben coses bones i això és el primer que hem fet des del primer dia".

La recompensa d'Edgar: "Hi ha jugadors que aporten molt. L'Edgar és amic meu i era un jugador que estava tocat anímicament. Al seu dia ens va donar moltíssim i encara ara ens continua donant moltíssim. Ens dóna aquesta experiència i si avui té aquesta petita recompensa, me n'alegro molt per ell".

