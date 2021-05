FOTOS: El Torrent del Capellà es vesteix de flors per celebrar la seva festa major

Les façanes del Torrent del Capellà s'han vestit de flors per celebrar la festa major de barri que, aquest any, ha quedat anulada. Mariano Molina, president de l'associació de veïns, explica que el barri vol viure aquest esperit festiu "adaptat a la situació epidemiològica". Els veïns també estan traient els testos amb flors als balcons. Aquest cap de setmana, tot el barri lluïa el seu esperit festiu.

El Torrent no celebrarà, per segon any consecutiu, la seva festa major, prevista per principis de maig. "Era arriscat fer-ho a causa de les limitacions sanitàries", defensen. També altres barris com Can Llong, Ca n'Oriac, Eixample, Can Deu i la Planada han decidit anul·lar les activitats.

Però la gran majoria de barris estan elaborant el programa per al 2021, malgrat que no totes les entitats ho han decidit encara. Però serà en un format diferent: activitats reduïdes, amb control de l'aforament i amb cita prèvia.

