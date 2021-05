Activistes de Sabadell es reuneixen amb l'Ajuntament per reivindicar el dret a l'habitatge

Activistes de l'habitatge s'han reunit amb l'Ajuntament de Sabadell per exigir rapidesa en els tràmits per aconseguir un pis d'emergència social. Ho han fet després d'ocupar el consistori i davant d'un cas concret, el de l'Estrella: "No marxarem fins aconseguir una solució", han assegurat a través de les xarxes socials. El regidor d'Habitatge i Acció Social, Eloi Cortés, s'ha reunit amb ells poc després per abordar una solució al cas.

Membres de la Plataforma d'Afectat per la Hipoteca (PAH) han explicat que la dona havia reclamat l'accés a un habitatge d'emergència però el tràmit "va acabar caducant". Fa temps que ocupa el pis on va viure la seva mare i l'han notificat que la desnonaran el proper mes de juny. Però no sap si podrà accedir a un habitatge d'emergència. Així, han reclamat als Serveis Socials que moguin fitxa. Han aprofitat també per reivindicar una estratègia global a Sabadell per donar resposta habitacional.

Cortés: "No es quedarà al carrer"

El regidor d'habitatge ha assegurat que "el cas tornarà a passar per la mesa i la prioritat és que se li adjudiqui un habitatge". També s'ha compromés a intentar aturar el llançament i sosté que "no es quedarà al carrer". En tot cas, afirma que la família entraria a viure a un recurs temporal mentre no se'ls adjudica un habitatge d'emergència.

Coortés ha aprofitat per recordar que el reconeixement del dret a habitatge d'emergència té una vigència de 6 mesos. Un cop passat aquest termini, caduca i cal tornar a fer la sol·licitud. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst modificar el reglament "per millorar-ne alguns aspectes".

