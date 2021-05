El projecte A prou teu de Càritas rebrà una subvenció de l'Ajuntament

L'ajuntament de Sabadell atorgarà aquest dimarts, en el marc del Ple Municipal, una subvenció directa per al projecte A Prop teu de Càritas Diocesana. Una iniciativa que des de fa dues dècades s'encarrega de formar a persones immigrants en situació irregular per entrar en el mercat laboral.

Aquest projecte de formació sociolaboral s'enfoca principalment a treballs bàsics, com tasques de neteja a l'habitatge o l'ajuda a persones dependents. La formació, d'una durada de deu setmanes i de quinze persones per curs, d'un total de tres al llarg de l'any, és una gran oportunitat per guanyar-se un futur digne a la societat d'avui dia gràcies a la confiança de particulars amb APASOMI, (Empresa d'Inserció Laboral de Càritas Diocesana de Terrassa): "La majoria són noies immigrants, sense papers, que per l'idioma difícilment poden accedir a aquestes feines. La gent que tractem a Càritas tenen un perfil molt determinat, sense un ral, que han arribat amb una mà al davant i l'altre al darrere, però capacitada i amb ganes de treballar", explica Joan Saborido, membre de la Junta de Càritas.

Els cursos contenen fins a 10 mòduls temàtics que incideixen sobre totes aquestes activitats que inclou l'aprenentatge bàsic del català: "Els hi ensenyem a presentar un curriculum vitae, com s'han d'explicar i, alhora, els espais, com serveis socials, on es poden adreçar en cas de necessitat".

