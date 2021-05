Montserrat Font: "Rotundament no vull la vacuna d’Astrazeneca"

La sabadellenca Montserrat Font, de 63 anys, ha rebutjat vacunar-se per por als possibles efectes secundaris.

Per què no es vol vacunar contra el coronavirus?

Quan van començar a parlar de les vacunes automàticament vaig pensar que no sense contrastar-ho. És impossible que en nou mesos tinguin una vacuna, les altres les estudien dos o tres anys. ‘I com van els tractaments?’, em preguntava. Tot plegat em fa dubtar molt.

I li han ofert vacunar-se, però ha dit que no.

Em toca posar-me la d’AstraZeneca i rotundament no la vull pels efectes secundaris que pot tenir. Et pot tocar i jo no jugo a la ruleta russa perquè tinc moltes al·lèrgies i reaccions a medicaments, tot i que no tinc patologies greus de base. M’han enviat el missatge [des de Salut] de la convocatòria per la vacunació tres vegades, i jo res, no cal contestar. Tinc 63 anys i va sortir el tema dels trombes. Llavors van limitar la vacuna d’AstraZeneca a una franja d’edat, cosa que trobo un joc brut.

Fins al 4 d’abril, la Unió Europea havia detectat 222 trombes entre 34 milions de vacunats, inclòs el Regne Unit.

Sí, el percentatge és baix, són pocs casos, però et pot tocar. Vaig trucar al 061 i vaig parlar amb una infermera. Ella em va dir que no tingués pressa perquè ara no puc triar la vacuna però que no patís perquè en poc temps la podré triar.

Més enllà d’això, hi veu una mà negra darrere les vacunes?

Es barregen política amb farmacèutiques, perquè això són diners. Tenen la barra de dir ‘vacunem-nos i a l’agost ja tindrem la immunitat de grup’. Però aleshores ja s’anava veient: no arribaven dosis, se’n perdien, tota una mena de tripijoc que no era fiable. I jo ja em basava en el fet que amb nou mesos es faci una vacuna. Mira quants anys fa que investiguen la Sida i encara no han trobat una vacuna.

Quines són les seves principals fonts d’informació?

Veig molt poc la televisió. Llegeixo notícies a través de Facebook i Instagram perquè la pandèmia em va canviar i em va posar en altres nivells que no tinc ganes de sentir mala informació i mala gestió. Pel meu compte ja tenia les meves idees i vaig voler contrastar-ho amb metges de teràpies alternatives i normals. I no. Ells també em refermen que és impossible tenir una vacuna en tan poc temps.

