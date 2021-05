Impuls per reconvertir el camp de golf de Can Sant Joan

Diverses entitats ecologistes, plataformes polítiques i comerços de la comarca reclamen es reconverteixi el camp de golf de Can Sant Joan en un gran parc interurbà compartit entre els municipis de Rubí i Sant Cugat. Sostenen que cal que esdevingui un projecte per mitigar el canvi climàtic i promocionar la salut.

Les reclamacions són encapçalades per la Plataforma Reconvertim el Camp de Golf Rubí-Sant Cugat del Vallès, que demana que "no es destinin més recursos públics a una activitat esportiva restringida que comporta un greu impacte ambiental". L'Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) forma part de la plataforma.

Tal com expressen a través d'un manifest, la plataforma vol que l’INCASOL, propietari dels terrenys del camp de golf de Can Sant Joan, cedeixi la titularitat dels terrenys als Ajuntaments de Rubí i de Sant Cugat del Vallès, amb l’aportació d’un fons per a la transició ecològica. Per abordar la qüestió, creuen que cal constituir una taula de treball amb els Ajuntaments, entitats ambientals i la ciutadania.

També exigeixen que es modifiqui el Pla Parcial del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan i s’anul·li la disposició normativa que, segons afirmen, "ha permès que el sistema d’espais lliures en el que s’integra el camp de golf es pogués destinar a un ús privatiu".

"Restaurar el paisatge malmès"

El manifest recull que s'impulsi "una actuació prioritària de biodiversitat per restaurar el paisatge malmès amb la construcció del camp de golf a les antigues terres de Can Tiraïres, Can Sant Joan i Can Graells, recuperant el mosaic agroforestal que caracteritzava aquest àmbit del Vallès, en el marc territorial de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt".

Per últim, demanen que l'espai millori la connectivitat ecològica i biodiversitat amb l’espai del torrent dels Alous i la bassa dels Alous, per conformar un itinerari d’interès natural compartit en el límit dels municipis de Rubí i Sant Cugat del Vallès.

