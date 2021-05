Mackay: "La permanència estarà per sota dels 50 punts"

Fa uns mesos, quan la situació era gairebé crítica, Ian Mackay va assegurar que estava "convençut" d'aconseguir la permanència. En segueix estant, de convençut: "Ara ha arribat la recompensa dels resultats amb dues victòries, però penso que l'equip sempre ha estat lluitant de ple per la salvació. És cert que guanyàvem poc i empatàvem massa, però hem sumat davant rivals com Almeria, Sporting o Girona que estan a dalt. Pocs rivals han estat superiors, potser el que més va ser el Leganés i va perdre a la Nova Creu Alta. Ho he dit sempre i hi insisteixo: per la manera com treballa i competeix el Sabadell, ens salvarem".

El porter gallec és peça clau amb la seva aportació personal. Mackay ha salvat punts amb les seves intervencions. Ell, però, parla d'una feina col·lectiva: "Jo soc l'últim esglaó d'una cadena, l'últim que pot evitar que la pilota entri a la nostra porteria. Intento fer-ho el millor possible i el mèrit és de tot el grup. En aquests dos últims partits davant el Mallorca i el Rayo Vallecano, pocs pensaven que faríem els 6 punts. El vestidor sí que va creure-hi. Ens va tocar defensar moltíssim. Ara és fonamental mantenir la porteria a zero". Mackay té la nacionalitat escocesa pel seu pare i s'ha parlat de la possible trucada de la selecció per a la pròxima Eurocopa. "Home, està clar que em faria il·lusió perquè allà hi tinc família, com quatre germans, però ara mateix el meu cap només és Sabadell. Si després arriba la trucada, millor", exposa.

Els jugadors són reticents a agafar la calculadora i fer càlculs. La temporada anterior, un dels seus exclubs, el Deportivo de la Corunya, va baixar amb 51 punts. Mackay, però, creu que aquesta temporada "la permanència estarà per sota dels famosos 50 punts. Ho dic perquè encara queden molts duels directes i serà impossible que tothom sumi. De totes maneres, prefereixo anar jornada a jornada i el més important és sumar de tres en tres i fer els punts necessaris al més aviat millor".

La primera oportunitat serà al Nuevo Carlos Tartiere davant un Real Oviedo que es podria complicar la vida si perd. "Ells es troben en una situació que poden especular una mica amb el resultat. Si els guanyem, ens col·locaríem a un punt. Voldran mantenir les diferències i és possible que fins i tot ens esperin per aprofitar alguna possible errada nostra. Està clar que guanyar a Oviedo ens acostaria a la permanència i això intentarem fer. La clau estarà a les dues àrees", explica.

