Les reunions continuaran limitades a 6 persones després de l'estat d'alarma

Les reunions continuaran sent com a molt de sis persones, tant a l'interior com a l'exterior dels domicilis, a partir de diumenge. La Fiscalia Superior de Catalunya ha avalat les mesures proposades per la Generalitat per combatre la Covid a partir del 9 de maig, quan decau l’estat d’alarma.

La Fiscalia, en un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha comunicat que no s’oposa a limitar a un màxim de sis persones les trobades socials i familiars ni a limitar l’aforament màxim de les cerimònies religioses.

S'ha considerat que les mesures proposades per la Generalitat són "proporcionades" i no suposen una suspensió dels drets fonamentals ni una restricció generalitzada.

