Comença la reconquesta

El camí cap a la divuitena lliga de l’Astralpool Club Natació Sabadell començarà aquest dissabte (12.30 h) amb el primer partit de les semifinals per al play-off al títol davant el CN Terrassa a Can Llong.

Un derbi vallesà al millor de tres enfrontaments que donarà el bitllet per a la gran final davant el vencedor del Mediterrani-CN Mataró. Abans, però, caldrà superar a les terrassenques, terceres a la segona fase, que enguany no han tingut cap opció davant les waterpolistes de David Palma. No obstant això, el tècnic no es vol refiar dels resultats dels darreres precedents i afirma que “hem de fer les coses ben fetes. Al davant tenim un rival amb jugadores de qualitat que ens exigeixen sortir amb intensitat i ser molt rigorosos amb la nostra feina”, explica.

Amb el factor camp a favor, guanyar el primer assalt t’assegura un hipotètic tercer partit a Can Llong, però Palma no en vol ni sentir a parlar: “Volem donar un pas important de cara a la final guanyant aquest primer partit. Arribem en un bon moment de forma després d’aconseguir el passi per a la final de la Copa Catalana”, finalitza.

En cas de fer bons els pronòstics, demà diumenge (11 h) a l’Àrea Olímpica de Terrassa, l’equip tindrà la primera oportunitat per classificar-se per la gran final.

Missió impossible?

Més complicat, per no dir impossible, ho tindrà l’Astralpool masculí, que s’enfrontarà al vigent campió i màxim favorit a aixecar la quinzena lliga consecutiva, l’Atlètic-Barceloneta, aquesta tarda a la piscina Sant Sebastià (19 h). Amb la sensible baixa ja coneguda de Nemanja Ubovic, l’equip de Quim Colet intentarà repetir la imatge mostrada davant els mariners durant aquesta temporada.

