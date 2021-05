ERC exigeix "més bel·ligerància" al Govern per evitar la pròrroga de la concessió de l'AP-7

ERC posa en dubte que el govern de PSC i Podem hagi fet prou per evitar l'ampliació de les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2. El portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, demana "més bel·ligerància" i "exigència" de l'alcaldessa Marta Farrés davant del govern espanyol "del seu mateix partit" per fer complir l'acord aprovat en Junta de Portaveus, l'octubre del 2020, perquè "no s'incrementin les tarifes dels peatges de les dues vies", vigents fins a l'1 de setembre del 2021.

Els republicans han preguntat formalment al govern municipal "quines actuacions ha realitzat per fer complir la moció aprovada per unanimitat a la Junta de Portaveus" que exigia al govern espanyol "no ampliar ni prorrogar" les concessions de les autopistes. Volen saber "si el tema es va posar a sobre la taula o no a les reunions del govern local amb els secretaris d'Estat a Madrid". Fernàndez acusa Marta Farrés de "prioritzar els interessos partidistes per sobre dels interessos de la ciutat".

En aquest sentit, el regidor republicà, Santi Valls, també geògraf urbanista, critica: "Els 1.300 milions d’euros públics que el govern espanyol pagarà a Abertis el 31 d’agost com a contrapartida a l’aixecament dels peatges de l’AP-7 són un nou peatge a l’ombra, provenen dels impostos que paguem tots i, òbviament, tindran conseqüències pràctiques: cronificaran encara més el dèficit d’inversions ferroviàries que pateix el Vallès, el preu del qual paguen cada dia els usuaris de Rodalies".

El grup municipal afegeix que l'aixecament del peatge "és una oportunitat magnífica per descartar per sempre el Quart Cinturó, una infraestructura que trinxa el Vallès".

