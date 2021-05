Sabadell busca suport a Madrid per impulsar els projectes Next Generation

Una delegació de representants del govern municipal s'ha desplaçat a Madrid per buscar suport per realitzar els projectes que Sabadell presentarà als Fons Europeus Next Generation. Encara amb la xifra de diners a rebre per determinar, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i els tinents Pol Gibert (PSC) i Marta Morell (Podem) s'han reunit amb diversos secretaris d'Estat per mostrar-los la vintena d'iniciatives que optaran a ajudes, algunes de les quals relacionades amb l'habitatge.

Va ser el cas de la trobada de dijous amb el secretari d’Estat d’Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas, els representants de l'Ajuntament van exposar els plans per ampliar el parc d’habitatge públic a Sabadell, a través de l'empresa Vimusa i l'empresa mixta SBD Lloguer Social.

A la reunió també es va destacar el projecte Next Generation per promoure la rehabilitació energètica a 11.000 habitatges de la ciutat. Sabadell necessita actualitzar normativament l'habitatge: aproximadament el 67% dels habitatges de Sabadell són anteriors al 1980 i, per tant, han quedat fora de la primera normativa sobre aïllament tèrmic, segons l'Ajuntament.

Amb el secretari d'Estat de l'Agenda 2030, Enrique Santiago, s'ha parlat sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible a nivell municipal. Amb el secretari d’Estat d’Indústria i

Petita i Mitjana Empresa, Raúl Blanco, s'ha tractat la implementació d'energies renovables, sobretot en el sector econòmic. Amb el secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Víctor Francos, les converses han girat entorn de la digitalització de l'administració i del teletreball. Amb el director general dels Drets dels Animals, Sergio García, s'ha abordat la futura Llei de Protecció Animal i el futur refugi d'animals de Sabadell.

El projecte Gran Via Ripoll

La visita a Madrid també servirà per exposar el projecte Gran Via Ripoll, com a "pol d’atracció d’activitats esportives, culturals, industrials o mediambientals, que potenciï equipaments dedicats a la salut o a la formació universitària.

Dins d'aquest projecte, Sabadell vol impulsar el Campus de Ciències de Vida i de la Salut de la mà d’institucions com la UAB, el Taulí i l’ESDi i també la recuperació del Ripoll amb altres institucions com el Consorci Besòs-Tordera.

