El 88% dels bars esperen facturar més a partir d’ara

Set mesos, 206 dies. L’estat d’alarma, decretat el passat 15 d’octubre, ha tocat de ple el sector de la restauració. Des d’aleshores, bars i restaurants han estat 39 dies amb les persianes abaixades –a excepció dels que oferien menjar per emportar– i 167 dies amb franges horàries que han limitat la seva activitat. “Ha estat l’any més dur de la història de l’hostaleria”, resumeix Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. Ara, però, les regles del joc han canviat. “Vivim amb molta il·lusió la finalització del toc de queda”, afirma el president del gremi.

El toc de queda i les mesures restrictives per contenir la Covid-19 han estat un cop dur per al sector. A Sabadell, nou de cada deu bars i restaurants ofereixen servei de sopar i suposa més de la meitat dels ingressos diaris en el 61,4% dels casos, segons un sondeig que ha elaborat el Gremi d’Hostaleria per al Diari de Sabadell aquesta mateixa setmana.

Les reunions després de la feina també són un glop d’aire per a la restauració i suposen un gruix important en la facturació total. “L’impacte ha estat immediat. No oferíem sopars, però les tardes ens salvaven”, explica Toñi Álvarez, del bar Carreras de Can Puiggener. Ara factura la meitat de caixes de cervesa. Si abans esgotaven 30 caixes cada setmana, ara només se’n consumeixen 15.

Les dades de l’enquesta, però, deixen entreveure l’optimisme en el sector. El 88,6% dels hostalers esperen que la caiguda de l’estat d’alarma aquest diumenge 9 de maig es tradueixi en un augment immediat del consum a bars i restaurants. Les expectatives empresarials també mostren certa eufòria: el 84,1% té les esperances dipositades en el 2021 i creu que serà igual o millor que l’any anterior. L’esperança és generalitzada entre els professionals: “Estem segurs que tot tornarà aviat a la normalitat. La gent arriba amb més seguretat gràcies a la vacunació”, sosté el Javi, des del bar Can Varis, del barri de Gràcia. Hi coincideix el Toni, propietari del bar Zame: “L’activitat va remuntant a poc a poc”.

Davallades que superen el 50%

Tots els establiments sense excepció han patit caigudes en els seus ingressos respecte a l’any 2019. La gran majoria (65,9%) ha viscut davallades que superen el 50% de la facturació. Però són els restaurants més petits –de menys de sis treballadors assalariats– els que han patit les caigudes d’ingressos més accentuades. En el 72% dels casos ingressen menys de la meitat que l’any 2019. La situació dels més grans és diferent: només quatre de cada deu locals han patit caigudes que superen el 50% del que facturaven l’any 2019.

Segons les dades de Pulso del Banc Sabadell, el tiquet mitjà als establiments de restauració de Sabadell és de 21 euros. El sector continua defensant que les ajudes que ha impulsat l’administració pública han estat “insuficients” i reclamen ajudes a fons perduts com a única solució efectiva.

Els efectes de les limitacions

La limitació de quatre comensals per taula (86,3% dels enquestats) i el tancament dels establiments a les 17 h (75%) han estat les restriccions que més han impactat al sector, segons el sondeig. A la cua es troba el tancament de la barra, que ha afectat cinc de cada deu establiments.

Però no tots els locals han jugat les mateixes cartes. Jordi Roca insisteix que l’afectació ha estat més elevada en el cas dels establiments més grans, que també s’enfronten a costos fixos més alts. De fet, tots els restaurants de més de sis treballadors han hagut de mantenir algun ERTO –total o parcial– durant aquests mesos i el 64% s’ha plantejat tancar. Contrasta amb la situació dels més petits: el 32% ja està treballant amb tota la plantilla, tot i que, durant aquest temps, el 36% s’hauria plantejat abaixar les persianes.

Els hostalers alerten que el fenomen take away i el delivery tampoc ha salvat els mobles al sector. “Ha estat una ajuda tímida, però no la solució definitiva per al global del sector”, destaca el president del gremi, tot i que reconeix que alguns establiments de menjar ràpid sí que n’han sortit beneficiats. Segons dades del gremi, la ciutat ha perdut un 20% dels bars i restaurants.

Es relaxen les mesures

La baixada de contagis i de la pressió hospitalària dels darrers dies ha permès una relaxació general de les mesures. Catalunya va descartar aplicar el toc de queda, com s’havia plantejat fer a través d’un marc normatiu que havia de permetre aplicar mesures extraordinàries com el toc de queda o confinaments perimetrals. Així, la circulació està oberta. No només per totes les comarques de Catalunya, també per comunitats autònomes que no estiguin tancades perimetralment.

El sector, però, encara està en espera que la Generalitat publiqui oficialment quines mesures li permet aplicar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC): “No sabem aforaments, mínim de persones per taula... això genera indefensió”, sostenen fonts del Gremi Comarcal d’Hostaleria. De moment, els tribunals han avalat restringir les reunions a sis persones. La previsió de la Generalitat de Catalunya és que bars i restaurants puguin obrir ininterrompudament fins a les 23 h. Diumenge es posa punt final al que ha estat l’any més dur per a la restauració. I el sector espera no fer marxa enrere.

