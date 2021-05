El curs vinent a les escoles començarà amb grups bombolla i mascareta

El curs escolar vinent començarà amb grups bombolla i mascareta. El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, ha explicat en una entrevista a l'ACN que al setembre hi haurà mesures "similars" a les actuals, ja que no existeix la vacuna pediàtrica contra la Covid-19. Tot i aquest inici, preveu poder anar traient mesures de manera progressiva a mesura que avanci la vacunació, millori la situació epidemiològica i indiquin les autoritats sanitàries.

No obstant això, creu que ja al setembre es podria aplicar la mesura de retirar la mascareta a primària si la situació d'alguns territoris ho permet, com es preveia aquest curs i no s'ha fet finalment. "Difícilment tindrem l'alumnat vacunat al setembre i inicialment tindrem les mesures sanitàries actuals. Anirem traient-les conforme les autoritats sanitàries ens diguin que s'han fet passes", ha declarat el conseller.

Bargalló ha apuntat que els infants també transmeten la malaltia, tot i la menor afectació, i per això no es poden arriscar a què l'escola generi cadenes de transmissió amb una població adulta que tampoc estarà 100% immunitzada.

Entre les primeres previsions hi ha la de poder aplicar la retirada de la mascareta als primers cursos de primària en aquells territoris on la incidència de la Covid-19 sigui menor. Això s'havia previst inicialment per aquest curs, però finalment tots els alumnes van començar el curs amb mascareta i l'acabaran així. "Això sí que ho podrem aplicar al setembre", ha asseverat Bargalló.

També ha obert la porta a permetre "alguna interacció" entre el professorat, quan tot estigui vacunat. En canvi, els grups bombolla es mantindran: "Fins que no hi hagi una vacuna pediàtrica res indica que ho hàgim de canviar".

Cap a la codocència

Hi ha hagut centres que han emprat aquests reforços Covid per aplicar la codocència i fer que en cada grup hi hagi per exemple dos tutors. Una primera anàlisi per part de la conselleria i dels agents implicats conclou que és "pedagògicament més eficient per a l'aprenentatge" i també més útil en època pandèmia quant a l'organització i l'ús del temps fora de l'aula, segons ha dit.

El conseller considera "evident" que s'ha d'anar cap a la incorporació d'aquests elements de codocència, però ha afirmat que cal acabar d'analitzar-ho. Sí que conclou que en l'ambit organitzatiu, pedagògic i de gestió d'incidències diàries "acaba sent positiu".

En aquesta línia, ha defensat que s'ha de continuar treballant per reduir les ràtios, però ha alertat que el model no ha de ser "ràtios molt baixes", ja que tampoc són eficients en els processos d'aprenentatge. "Hi haurà d'haver algun moment en què la priorització és la codocència per sobre de les ràtios molt baixes", ha argumentat.

Mantenir les entrades esglaonades

Seguint amb l'anàlisi de les mesures aplicades per la pandèmia, el conseller ha afirmat que mesures com les del grup bombolla no es mantindran en el temps quan la pandèmia ja no hi sigui, però reconeix que n'hi ha d'altres "que han vingut per quedar-s'hi". Més enllà de la codocència, els centres fan també una anàlisi positiva de les entrades i sortides esglaonades en el temps i diferenciades en l'espai. El conseller ha assegurat que els centres han notat una disminució dels problemes de convivència entre alumnes de diversa edat, entre famílies i per l'ús de l'espai davant l'escola.

Per això, moltes escoles han dit a Educació que mantindran les entrades i sortides esglaonades en el temps i també en l'aspecte que cada grup d'alumnes entri per una porta, si bé potser amb menys de les actuals. D'altra banda, Bargalló ha defensat la recuperació de la presencialitat en tots els estudis, a excepció d'alguns on s'ha vist que el model híbrid pot comportar millores.

