Junts contra la pobresa menstrual

[Per Lourdes Ciuró, regidora i portaveu de Junts a l’Ajuntament de Sabadell]

Si vols comprar un pernil ibèric, l’IVA és d’un 10%. Si vols regalar un ram de flors, l’IVA és d’un 10%. Si necessites comprar productes d’higiene íntima femenina, l’IVA és d’un 10%. Per contra, si vols comprar Viagra, l’IVA és d’un 4%. Fan-tàs-tic, a l’Estat espanyol no es consideren béns de primera necessitat els que cada mes necessitem les dones, però sí que se’n considera la Viagra. Un més d’aquells tics masclistes, propis d’una concepció heteropatriarcal de la societat.

La realitat ens diu que moltes dones en situació de pobresa i de vulnerabilitat, sovint, han d’escollir entre comprar un paquet d’arròs per als seus fills o productes d’higiene íntima femenina. Quan això passa, la gestió de la menstruació es fa per mitjans poc salubres com teixits o inclús cartrons! En definitiva, una gestió del tot inadequada que pot derivar en problemes de salut greus per a les dones.

Davant aquesta crua realitat invisibilitzada, el que s’imposa és reaccionar. La pobresa menstrual, és a dir, la dificultat per tenir accés a productes d’higiene íntima i a tot el que fa referència a la higiene bàsica, com l’aigua i el sabó, existeix al nostre país i a la nostra ciutat i per això cal actuar, perquè hem de treballar per una societat justa i en equitat.

Des de l’àmbit municipal és cert que no tenim la competència per rebaixar o suprimir l’impost abusiu que grava els productes d’higiene menstrual, però sí que davant de situacions de pobresa menstrual, podem donar alguna resposta, tant per qüestió de salut pública com de justícia social. Aquesta va ser la motivació de Junts per Sabadell a l’hora de presentar la primera moció de tot l’Estat espanyol a un Ajuntament, per abordar aquesta qüestió i que finalment totes les forces polítiques del ple hem fet nostra. Gràcies a això, la nostra ciutat farà realitat un projecte per normalitzar la menstruació com a realitat quotidiana, deixar enrere tabús i vergonyes i posarà eines efectives al servei d’erradicar no només l’analfabetisme menstrual, sinó també la pobresa menstrual amb unes accions concretes:

1.- Formar la població sobre la menstruació des d’un punt de vista de salut física i emocional i sobre els diferents productes d’higiene íntima i els riscos derivats de no fer-los servir o fer-ho incorrectament, com per exemple, la síndrome del xoc tòxic, pel mal ús del tampó; així com la formació en l’ús de productes sostenibles com la copa menstrual o les compreses reutilitzables.

2.- Facilitar la disponibilitat gratuïta d’aquests productes a les dones i a persones trans que es troben en situació de pobresa als centres locals d’assistència social i la seva inclusió en el repartiment dels lots alimentaris.

3.- Senyalitzar degudament els lavabos municipals amb cartells que tinguin una pica en l’espai privat que generen un entorn segur per, si cal, netejar la copa menstrual.

4.- I, finalment, instar el govern espanyol a reduir l’IVA que grava aquests productes i que se’ls apliqui l’impost superreduït del 4%, ja que són productes de primera necessitat, i comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.

Per acabar, cal reconèixer la feina que en aquesta qüestió està desenvolupant Period.org. Una ONG internacional creada l’any 2016 amb l’objecte de combatre la pobresa menstrual i en la qual també tenim nodrida i activa representació sabadellenca, a qui volem agrair de manera entusiasta ajudant-les en el seu compromís.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

Publicitat