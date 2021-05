La Policia prepara un dispostiu semblant al de Cap d'Any per quan acabi el toc de queda

La Policia Municipal de Sabadell prepara un dispositiu especial la ciutat similar al que es compon a les revetlles de Sant Joan i a les nits de Cap d'Any davant la finalització de l’estat d’alarma a partir de les 00:00 h de diumenge i, en conseqüència, la fi del toc de queda. El cos policial té previst augmentar la vigilància nocturna per preveure situacions d'aglomeracions de grups a l'espai públic. Cal recordar que aquest cap de setmana només hi haurà dues hores de confinament nocturn, de les deu a les dotze de la nit de dissabte. Just en el moment que ens situem a diumenge la restricció cau. Els Mossos d'Esquadra també augmentaran la vigilància arreu de Catalunya.

El tercer tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, assegura que els agents controlaran que es respecten les mesures de distància social entre persones. "Amb aquest dispositiu s'amplia significativament la presència policial als carrers per preveure situacions de presència de grups a la via pública un cop s'acabi el toc de queda. Els agents controlaran que no superin el nombre de persones permeses en reunions socials", afirma.

Cal recordar que malgrat que s'acabi l'estat d'alarma es manté la limitació de 6 persones a les trobades socials, tant a l'interior com a l'exterior dels domicilis, encara que no necessàriament les persones reunides han de ser de la mateixa bombolla de convivència. A més, continua sent obligatori l'ús de mascareta, tan a espai públic com privat, i que l'oci nocturn, tot i la desaparició del toc de queda, continua estant limitat.

Publicitat