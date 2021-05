El Sabadell cau a Oviedo, víctima de les seves errades defensives (2-1)

Pas enrere. El Sabadell ha vist trencada la seva dinàmica positiva en l'estrena del Nuevo Carlos Tartiere, víctima de les seves errades defensives, sobretot encaixant el segon gol només un minut després del momentani empat d'Óscar Rubio. La situació torna a ser molt complicada.

Les baixes dels sancionats Josu i Adri Cuevas han provocat dos canvis obligats, entrant Pierre Cornud i Xavi Boniquet. La tercera novetat a l'onze ha estat la presència de Juan Hernández -en lloc de Guruzeta- i això ha deixat a Néstor com a principal referència a l'atac, acompanyat d'Stoichkov. Des dels primers compassos, sota la pluja, s'ha vist la intensitat d'ambdós equips, conscients de la transcendència dels tres punts: l'Oviedo per fugir de complicacions i el Sabadell per aferrar-se a la permanència.

Els dos primers xuts han estat arlequinats amb un mateix protagonista, Stoichkov. Un s'ha perdut fora i l'altra ha fet intervenir sense massa problemes el porter J. Femenias. En canvi, la resposta local ha estat molt més contundent: en la seva primera arribada, Rodrigo, avançant-se a tot el sistema defensiu, ha desviat una pilota centrada per Sangalli al fons de la xarxa. Després de dos partits consecutius sense rebre cap gol, el Sabadell es trobava davant d'un nou escenari: havia de remuntar un marcador advers. En canvi, per l'Oviedo es dibuixava la situació en què se sent més còmode aquesta temporada, cedint la iniciativa i la possessió al rival per buscar els espais. La tònica fins al descans ha estat aquesta: domini estèril arlequinat, ple de bones intencions, però estèril.

Una acció d'inspiració de l'incombustible Óscar Rubio ha permès igualar quan el Sabadell semblava més bloquejat. El xut en paràbola del lleidatà s'ha colat per l'escaire, fent inútil l'estirada de J. Femenías. S'havia fet el més difícil, però només dos minuts més tard, una incomprensible errada de Xavi Boniquet cedint la pilota enrere sense mirar ha habilitat Rodrigo en l'u contra u davant Mackay. El pal ha salvat la situació en el primer moment, però Nahuel, més atent que ningú, ha afusellat el 2-1. Una concessió imperdonable. El Sabadell no ha tingut ni temps per gestionar l'empat i el possible nerviosisme local.

Mackay ha mantingut amb vida el conjunt arlequinat en l'arrencada de la segona meitat amb una intervenció prodigiosa a rematada de cap de Grippo, totalment sol, en un servei de cantonada. No ha estat gens fi el Sabadell a l'hora de defensar. Gairebé cada aproximació local s'ha convertit en una ocasió de perill. Del possible 3-1 gairebé s'ha passat a un penal favorable. Ho han evitat uns centímetres en una falta d'Edgar a Néstor. El llançament de Juan Hernández, desafortunat, s'ha estavellat a la tanca. Tot i el domini, el Sabadell era incapaç de generar situacions clares. Ha millorat les seves prestacions Stoichkov, però sense trobar socis per inquietar la defensa carbayona.

Hidalgo ha mogut fitxes per cercar més pólvora. Han ingressat Victor -ha endarrerit la seva posició Óscar Rubio- i Guruzeta per Grego Sierra i Néstor. S'havia d'arriscar. El Sabadell ha passat a exercir de Mallorca i Rayo Vallecano, amb un domini gairebé aclaparador, davant un Oviedo només preocupat a tancar espais, defensar i perdre tot el temps del món. Un mur que ha estat infranquejable per un equip arlequinat amb més cor que encert. Héber Pena primer -sorprenent que Stoichkov fos el substituït-i Edgar i Aarón Rey després, jugant amb defensa de tres, han estat els últims canvis d'Hidalgo a la desesperada per salvar els mobles. No ha estat possible. L'Oviedo ha sabut gestionar el seu avantatge en els últims minuts i l'única oportunitat ha estat un cop de cap de Guruzeta que J. Femenias ha desviat a córner. Estrena negativa del Sabadell en el Nuevo Tartiere que el deixa en zona de descens a l'espera dels resultats de la jornada. Tocarà seguir remant. Ara contra corrent.

Fitxa Tècnica

Oviedo: J. Femeninas; Lucas, Grippo, Arribas, Mossa, Edgar, Sangalli, Nahuel (Borja Valle, m. 74), Rodrigo (Obeng, m. 74), Borja Sánchez (Bolaño, m. 87) i Jimmy.

Sabadell: Mackay; Jaime, Juan Ibiza, Grego Sierra (Victor, m. 64), Cornud (Aarón Rey, m. 79), Undabarrena, Ó. Rubio, Xavi Boniquet, Néstor (Guruzeta, m. 64), Stoichkov (Héber Pena, m. 70) i Juan Hernández (Edgar, m. 79).

Àrbitre: Daniel Ocón Herráiz (Comitè La Rioja). Grogues: Edgar, Arribas; Guruzeta, Juan Ibiza.

Gols: 1-0, min. 15: Rodrigo; 1-1, min. 36: Óscar Rubio; 2-1, min. 37: Nahuel.

Incidències: Estadi Nuevo Carlos Tartiere. A porta tancada.

Publicitat