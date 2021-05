El teu defensor: “Hi ha 30 gats vivint en un pis”

L’Ana ha contactat amb el D.S. per reclamar que s’actuï en un cas d’acumulador de gats, conegut com a síndrome de Noè.

Segons el relat de la veïna, un senyor de més de 90 anys viu sol i acumula més de 30 gats

Una lectora, Ana C., s’ha posat en contacte amb el D.S. per denunciar l’estat d’una trentena de gats que viuen “en situació de maltractament” a un immoble de la zona nord de Sabadell. Ens contacta en representació dels seus veïns per denunciar un cas de síndrome de Noè, o síndrome d’acumulador d’animals. Segons el relat de la veïna, un senyor de més de 90 anys viu sol i acumula al seu immoble els gats. “No estan esterilitzats i sabem de primera mà que ell mateix acaba matant les noves gatinades que neixen”, sosté la veïna.

L’Ana explica que el 2016 ja va sol·licitar una actuació urgent a l’Ajuntament i l’administració municipal va poder comprovar aquesta situació. Però “no n’he tornat a tenir resposta”, lamenta. Així, va decidir contactar amb El teu defensor i obrir una recollida de signatures a Change.org per trobar-hi una solució. La lectora del D.S. assegura que es tracta d’uns gats que no es consideren domèstics ni ferals, sinó que són gats mixts: mai no han viscut als carrers, però tampoc han estat acollits per una família en les condicions normals.

És per això que “resulta difícil trobar-los un espai adequat”, explica l’Ana. Tampoc a les protectores d’animals. Així, reclama a l’administració que busqui un espai adient per al benestar dels gats.

L’Ajuntament ja està buscant un lloc adequat per traslladar els animals

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell, consultades per El teu defensor, han assegurat que ja s’estan plantejant diverses solucions, però que encara s’estan estudiant. “La problemàtica radica en el fet que no són gats ferals ni domèstics, per tant, s’ha de buscar un lloc que reuneixi unes condicions mínimes necessàries per ser la seva residència definitiva”, defensen fonts municipals. De moment, l’Ajuntament explica que està buscant un emplaçament per deixar-los en les condicions adequades.

Tanmateix, han destacat que la regidoria de Benestar Animal “està en contacte permanent amb les entitats i col·lectius que gestionen les colònies de gats ferals” i que “treballem amb totes les entitats i col·lectius que gestionen les colònies de gats ferals i totes les colònies de gats de la ciutat per al seu benestar”. El teu defensor continuarà informant sobre l’evolució d’aquest cas.

