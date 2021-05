‘Cartes d’amor’, les relacions a distància també són possibles

Molts cops haureu sentit a dir que les relacions a distància no són possibles o que no poden durar massa temps. Doncs, l'obra Cartes d'Amor d'A.R.Gurney, un dels autors teatrals més prolífics dels Estats Units, enterra aquestes creences. Es tracta d'una crònica que explica la relació epistolar entre una parella al llarg de les seves vides. Sí que és veritat que hi ha moments difícils entre ells i molts cops les coses no van com esperaven, però, sens dubte, la seva relació és sempre especial, fins i tot, quan les seves vides es separen més d'un cop.

En definitiva, és una història basada en la intimitat i complexitat dels sentiments. I sí, evidencia que les relacions a distància són possibles, encara que no vulgui dir que siguin fàcils. La màgia de les cartes ajuda fa que no faci falta que els protagonistes es vegin per estimar-se un a l'altre. Dit això, el Teatre del Sol s'ha encarregat de fer una adaptació de l'obra i portar-la als escenaris del carrer del Sol, a la Sala Biblioteca. El passat cap de setmana van tenir lloc les primeres dues funcions, que es van saldar amb èxit de públic.

Enric López, actor que interpreta Andrew Ladd, es mostra molt satisfet de les primeres dues funcions de l'obra. “És una meravella tornar a fer teatre i estic molt feliç de com ha anat”, afirma. Per la seva banda, Montse Martínez, Melissa Gardner a Cartes d'amor, reconeix que el text “és bonic per si sol”, però assegura que hi ha “molta feina al darrere”. De fet, no és fàcil realitzar una obra sense acció a l'escenari, ja que els protagonistes estan sempre asseguts davant d'un pupitre llegint les cartes que s'envien mútuament.

“Els actors hem d'intentar a través de la paraula que el públic tingui una imatge mental de tot allò que els passa a l'Andy i la Melissa. Es tracta d'un exercici d'imaginació força important”, explica. “El nostre treball s'intensifica i hem de fer-ho el millor que puguem”, afegeix Martínez. D'altra banda, els dos intèrprets consideren que també és molt important el feedback del públic al llarg de la funció. “Quan sents que riuen o fan silenci ja saps si han entès què ha passat en aquell moment o no. Al final, la nostra intenció és que tothom surti del teatre amb la sensació que ho han captat tot”, considera Martínez.

Així mateix, els dos actors estan d'acord que a l'obra hi ha un cert paral·lelisme entre l'ús de cartes en el segle XX i avui dia l'ús d'aplicacions de missatgeria com Whatsapp o Telegram. “Penso que actualment hi ha més rapidesa en la comunicació a distància, Segur que d'aquí a uns anys la gent guardarà els missatges que reben al llarg de la vida i es faran cartes d'amor amb missatges de Whatsapp”, opina Enric López.

Cartes d'Amor està catalogada com una de les millors peces teatrals de la segona meitat del segle XX i va ser nominada al Premi Pulitzer de Teatre el 1990. Per sort, les funcions de l'obra al Teatre del Sol no han acabat i s'allargaran tot aquest mes de maig en horari de dissabtes a les 20 h i diumenges a les 19 h.

