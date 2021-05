El Centre tindrà un nou espai de Serveis Socials

El sector Centre de Sabadell tindrà un nou espai de Serveis Socials Bàsics al carrer de Covadonga, 370 - 378, en un local municipal a tocar de Fira Sabadell. La Junta de Govern Local celebrada aquest dimarts ha fet l'aprovació inicial del projecte de reforma i adequació de l'immoble per valor de pràcticament 300.000 euros (299.864,52 €).

Abans de la pandèmia aquests serveis estaven ubicats en la majoria de casos en Centres d'Atenció Primària (CAPs), però la Covid-19 i la manca d'espai que ja es detectava anteriorment van portar l'administració a treure els serveis socials dels CAPs i portar-los a centres cívics. Ara, el Govern, l'ICS i el CatSalut busquen la forma de reorientar aquesta prestació fora dels centres mèdics per millorar l'atenció de la ciutadania. "Fem un salt qualitatiu en atenció a les perones per empoderar el ciutadà, no per fer una feina tan assistencialista i centrant-nos en la millora de la seva qualitat de vida", ha destacat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.

Per això, a Sabadell hi haurà tres grans centres de Serveis Socials Bàsics. Un és el que es farà nou al carrer de Covadonga donarà servei al districte 1 (Centre, Hostafrancs i Covadonga), Gràcia i la Creu Alta, i els altres dos -pendents de concretar-se i, per tant, d'obrir-se, seran els de la zona Sud, orientat a la població del districte 6 (la Creu de Barberà i les Termes) i Sant Oleguer, i el del Nord pel districte 3 (Ca n'Oriac, Torreguitart, Can Deu i altres barris).

Punts específics

Tanmateix, Can Puiggener i Torre-romeu ja tenen punts específics d'atenció als serveis socials bàsics "per les seves característiques", segons Cortés, i l'Ajuntament preveu que els Merinals també en tinguin un. Més endavant, el nou complex per a gent gran que es construirà a la Roureda també inclourà un espai per atendre les necessitats d'aquest àmbit entre els veïns de la zona.

Serveis complementaris

Els diferents punts de Serveis Socials Bàsics complementaran els especialitzats com el de la plaça del Gas, on hi ha el Servei d'Urgències i Emergències Socials (SUES), l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i l'espai de primera acollida; l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat del Casal Pere Quart, l’Oficina de Drets Energètics a l’edifici del carrer de Sol, 1 i l’equip d’Habitatge d’Emergència Social i Sensellarisme al Vapor Codina. Properament es posarà en marxa al Centre Cívic de Can Llong un espai per a la Unitat de Risc de Pèrdua de l’Habitatge.

Publicitat