L'ampliació de la línia dels FGC, amb un túnel per Horta o per Vallvidrera?

Tant FEMVallès com la Cambra de Comerç de Sabadell insten FGC i, per extensió, la Generalitat a decidir com continuar ampliant la capacitat de la línia Vallès en el futur. Les seves postures, però, estan allunyades. Mentre que els primers aposten per un nou túnel que creuï Collserola en paral·lel a l’actual, els altres volen una nova variant que implicaria crear el túnel d’Horta.

“Es tracta de mantenir la relació de centralitat amb Barcelona”, assenyala el portaveu de FEMVallès, Manel Larrosa, que recorda que quan fa més de 100 anys els FGC van unir el Vallès i Barcelona ja ho van fer pel cèntric carrer de Balmes. Per la seva part, el president de la Comissió de Transport de la Cambra, Pere Puig, defensa el túnel d’Horta perquè permetria “unir el coneixement de la UAB, el sanitari del Vall d’Hebron i el tecnològic del 22@” perquè desembocaria a Glòries, un punt massa allunyat segons FEMVallès.

Una altra proposta de FEM Vallès són els trens semidirectes per agilitzar els trajectes de Sabadell a Barcelona. La seva idea és que entre Sant Cugat i Sarrià no parin tots els trens, ja que pels barcelonins això no tindria afectació perquè compten amb els convois de les línies de Sabadell i Terrassa. "Ells tindríen el mateix servei i nosaltres guanyaríem molt", assegura Larrosa, que defensa que "no té sentit que tots els trens parin a Peu del funicular". Els trens semidirectes serien una bona decisió, al seu parer, sempre que no augmenti el nombre d'estacions de la línia. Des de la Cambra de Comerç consideren clau aconseguir que l'Estat transfereixi a la Generalitat la infraestructura i els recursos per posar-la al dia, la qual cosa permetria obrir noves línies transversals per connectar, per exemple, amb Granollers, i potenciar les Rodalies.

Sigui com sigui, en el que coincideixen FEM Vallès i la Cambra és en què cal prendre decisions ja. Per la seva part, Larrosa defensa que “l’infraestructura actual està al límit des de fa massa temps i és la que porta més usuaris”. I Pere Puig subratlla que cal planificar aquesta qüestió “amb temps” per evitar que “després la gent abandoni aquest mitjà de transport per dificultats d’accés o saturació dels seus convois”.

