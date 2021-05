L'Ajuntament de Cerdanyola compra la casa Can Llopis

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha culminat la compra la casa Can Llopis per un import de 875.000 euros. L'edifici, que es troba inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del municipi, està situat al carrer de Sant Ramon i ocupa un emplaçament privilegiat al centre de la ciutat. Ara es començarà a treballar en el projecte de recuperació i s’estudiaran els possibles usos d’un dels edificis més emblemàtics del modernisme a Cerdanyola pel seu alt nivell de conservació.

Can Llopis és una de les cases d'estiueig més ben conservades del municipi. Va ser construïda cap al 1872 per Pere Llopis i sembla que la va fer reformar el seu fill al voltant de 1893 per convertir-la en residència habitual. És un dels pocs edificis del trànsit del segle XIX al XX amb elements d’arquitectura modernista i fruit de la col·laboració dels dos arquitectes més representatius de la Cerdanyola del moment: Gaietà Buïgas i Eduard Maria Balcells.

L’edifici està envoltat per un gran jardí amb una tanca de reixa sagetada i porta recaragolada. El jardí és un dels elements més singulars de la finca amb la conservació de parts com el dipòsit d’aigua, la gruta i sobretot per les espècies i la tipologia de jardí modernista. Ara, des de l’Ajuntament de Cerdanyola s’estudiaran els possibles usos tant de l’edifici com del jardí.

L’alcalde, Carlos Cordón, creu que la compra servirà per “connectar el carrer Sant Ramon amb el barri de Bonasort”, a banda d'ampliar el patrimoni modernista del municipi vallesà.

