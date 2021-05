Veïns de Sabadell es planten al Parlament per exigir l'obertura del consultori del Poblenou

La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) s'ha mobilitzat avui a les portes del Parlament de Catalunya per exigir el retorn total dels serveis del consultori mèdic del Poblenou. "No ens serveix un retorn parcial del servei", defensa el veïnat. Així, una setantena de sabadellencs s'han desplaçat a Barcelona per reivindicar l'obertura total del centre local.

Dilluns de la setmana passada reobria l'equipament després de més d'un any tancat. Però a mig gas: només dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13 h atèn malalts crònics i amb problemes de mobilitat perquè no s’hagin de desplaçar al CAP La Serra de Torre-Romeu. Tampoc no disposa de metge, només infermeria.

Una comissió de la FAVS s'ha reunit amb els responsables polítics per traslladar-los la demanda. D'aquesta manera, reclamen a la Generalitat "que es posin tots els recursos necessaris" per garantir el servei. La FAVS s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris a excepció del Partit Popular i Vox. "Tothom està d'acord amb nosaltres, ara cal que es posin mà a l'obra", explica el president de la FAVS, Manuel Navas. En tot cas, el veïnat defensarà la seva reivindicació en la propera Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya.

Gibert (PSC): "És una retallada encoberta"

En aquest sentit, Pol Gibert, diputat socialista, regidor de Sabadell i proponent de la resolució contra les retallades al consultori de Poblenou, ha lamentat en roda de premsa que la Generalitat faci campanyes dient que s'està reforçant l'atenció primària, mentre que el CAP del Poblenou de Sabadell pateix "retallades encobertes" i creu que "no pot passar en context de pandèmia". Gibert també ha subratllat que l'atenció mèdica al barri és "precària" per una població envellida.

