Nova guia d’acollida per persones nouvingudes

L'Ajuntament de Sabadell presenta una nova guia d'acollida amb l'objectiu de facilitar a les persones nouvingudes conèixer els serveis més importants de la ciutat. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, defineix la Sabadell com a "ciutat de migració"; ja que té un 13 per cent de persones que vénen d'altres països.

En aquest sentit, exposa la importància d’actualitzar constantment la guia, ja tracta diferents temàtiques: des dels serveis especialitzats, com els de primera acollida o l’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i asil, fins a la gestió del padró i la targeta sanitària i l’escolarització dels infants. “És necessari actualitzar la guia, perquè totes les persones sàpiguen quin son els seus drets o els seus deures”, afegeix Morell. En aquest sentit, exposa que tothom té el dret a tenir una “vida digna” i el consistori té un clar compromís amb aquests drets: “Les diferents cultures i orígens ens enriqueixen com a ciutat. La diversitat no s'ha d'entendre mai com una confrontació i cal lluitar per garantir i preservar els drets de tothom”.

Ara per ara, la guia està disponible en quatre llengües: català, castellà, l’anglès, el francès o l’àrab. Tot i això, l’ajuntament assegura que té la voluntat d’ampliar els idiomes, els quals responen als més majoritaris de les persones migrants a la ciutat, com són l’urdú, el xinès o el georgià.

Dades

Actualment hi ha un 13,42% de població estrangera a la ciutat, xifra que suposa un augment de l'1,37% respecte al 2019. Les principals nacionalitats nouvingudes provenen del Marroc, Bolívia, Romania, Xina, Hondures, Colòmbia, Veneçuela, Paraguai, Equador i Pakistan. Durant l'any 2019 es van registrar 1.908 altes de padró; al llarg de 2020 van ser 1.363 altes; i aquest 2021 la xifra se situa en les 1.824 altes de padró. Les arribades es mantenen respecte al 2019 i s'han incrementat respecte a l'any passat, quan es va veure una davallada a causa de la situació de pandèmia i al tancament de fronteres.

