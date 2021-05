Anellen cinc polls de falcó pelegrí per conèixer millor aquesta espècie

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac podrà fer el seguiment de cinc polls de falcó pelegrí per intentar saber quins territoris nous ocupen o quan viuen, entre altres dades. Guardes del Parc i Agents Rurals han anellat cinc pollets en el marc del pla de seguiment de paràmetres ecològics.

Amb la intenció de fer el seguiment de la reproducció de les parelles de falcó pelegrí, es van col·locar les respectives anelles metàl·liques, que porten uns dígits que permet identificar cada poll, per aportar informació.

En un futur està previst anellar també els tres polls que fa escassos mesos van néixer al mateix Parc Natural.

Un rapinyaire diürn

El falcó pelegrí és un dels rapinyaires diürns presents al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En l’actualitat, al Parc hi han establerts catorze territoris ben definits i estables i en els darrers quatre o cinc anys s’ha detectat la presència d’altres individus, solitaris o en parelles, alguns dels quals fins i tot han intentat criar, però que no s’han acabat d’establir en un territori. En total, hi ha sis rocams més on s’han detectat aquest inici d’establiment que no ha prosperat.

Publicitat