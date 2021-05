Sabadell perd un actiu. El Motor Club Sabadell ha anunciat que el Ral·li de la Llana marxa de la ciutat per "neguits i maldecaps" dels diversos actors que formen part d'aquesta prova que durant tants i tants anys ha despertat gran expectació. Així doncs, i per primera vegada a la història d'aquesta cita automobilística, la XXII edició del Ral·li de la Llana-Trofeu Autosi, que se celebrarà el pròxim 18 de setembre, no es disputarà a Sabadell.

Segons es detalla al comunicat, l'entitat sabadellenca lamenta que "des de petits Ajuntaments passant per restaurants, allotjaments o departaments estatals només tinguin el seu propi interès i que ni tan sols valorin les propostes". Tanmateix, es lamenta que "cap d'ells tenen massa en compte que una entitat sense ànim de lucre com el MCS estem treballant de forma altruista per organitzar una activitat esportiva, i que no tan sols és un acte social sinó una manera de fer país, movent una economia que realment ho necessita".

Ripoll agafa el relleu de Sabadell

Tot i reconèixer que la decisió ha estat "complicada però ben madurada, ja que ens sap molt greu deixar una ciutat com Sabadell que ens ha acollit sempre amb molta estima" el Ral·li de la Llana, marxa de Sabadell per anar a Ripoll: "Tots els entrebancs han dut la Junta del Motor Club a acceptar una proposta de canvi cap a un altre part del país que ens ha rebut molt amablement i ens han donat totes les facilitats del món".

La prova del pròxim 18 de setembre tindrà 4 especials a doble passada, amb un total de 330 quilòmetres de ral·li, dels que 100 d'ells seran cronometrats.

