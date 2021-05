FOTOS: La comunitat musulmana reprèn l'Id al-Fitr i posa fi al Ramadà

La comunitat musulmana de Sabadell ha posat avui al matí punt final al ramadà –el mes sant de dejú i sacrificis de l’Islam– i ha celebrat l’Id al-Fitr. Però ho ha hagut de fer a les mesquites i no pas amb una congregació multitudinària al pavelló de Sant Oleguer, com és tradició a Sabadell per a la comunitat. Separats a les diferents mesquites de la ciutat i amb mascaretes, han compartit l'última oració d'aquesta festivitat i tanquen així 29 dies de dejuni, fe, oració i almoina. Els pilars de l'Islam. "És trist, no ens hem pogut reunir tots per segon any. Però com a mínim l'hem pogut reprendre", explica Safian Younas, president de l'Associació de Paquistanesos a Sabadell.

Segons la tradició islàmica, el profeta Mahoma va rebre l’Alcorà de l’arcàngel Gabriel durant el mes de Ramadà. En el llibre s’especifica als fidels que “qui de vosaltres estigui present, hi dejuni”; tot i que els malalts, els anciants, els nens i les dones embarassades, no ténen perquè fer-lo. A més, el profeta va considerar aquest mes un temps per “cremar els pecats” i obtenir “la misericòrdia i el perdó diví”, i durant el qual “s’augmenten les recompenses”.

Durant el mes sagrat, els musulmans no han d’ingerir aliments ni beure líquids, i tampoc poden fumar o mantenir relacions sexuals des de l’albada fins a la posta de sol. El calendari del ramadà el marca la lluna, per això no ha estat fins que dimarts va sortir la lluna nova que es va poder donar per finalitzat oficialment el Ramadà. Enguany, aquest mes sagrat s'ha allargat fins al 12 de maig; celebrant-se l'Eid al-Fitr aquest dijous dia 13.

