Un centenar de persones s’han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Roc per demanar la llibertat de Carme Forcadell. L’acte ha estat organitzat per la Plataforma per la Llengua amb l’objectiu de visibilitzar a Forcadell, fundadora de l'entitat, en la trobada diària en record dels polítics presos i exiliats, davant l’Ajuntament.

Al llarg de la concentració, s’ha manifestat el paper de Forcadell en la lluita pel català, així com la perseverança per aconseguir una nació pròpia. Així mateix, la presidenta de la Plataforma, Neus Mestres la defineix com una referent, ja que “hem compartit la seva defensa per la llengua i la cohesió i el compromís pel nostre país”.

A continuació, un dels membres del grup local, Marc Monràs valora la tasca realitzada per Forcadell com a activista per la llengua i el seu compromís nacional, des de la seva presidència a l'Assemblea Nacional Catalana fins a la de la segona institució del país, el Parlament de Catalunya. Tanmateix, afegeix que “No parlem pas de la presidenta del parlament, sinó de tota la seva trajectòria, ja que descriu una petita equació sense cap incògnita. Carme és igual a llengua, més cultura, més nació”.

L’acte s’ha conclòs amb càntics davant l’Ajuntament, demanant la llibertat de Forcadell i de la resta de polítics. En aquest hi han assistit regidors de l'Ajuntament de Sabadell dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Sabadell i la Crida per Sabadell i els diputats del Parlament de Catalunya Juli Fernàndez (ERC), Xavier Pellicer (CUP) i Aurora Madaula (JxCat). A més de representants d'entitats socials i culturals de la ciutat.

