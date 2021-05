Licitades i adjudicades les obres per urbanitzar el carrer de Copenhaguen

L’Ajuntament de Sabadell ja ha licitat i adjudicat les obres per urbanitzar el carrer de Copenhaguen del barri de Can Llong. Les obres s’iniciaran després que la junta de compensació –els propietaris del terreny– paguin les quotes, que ja s’han començat a abonar. Es tracta del pas previ a la construcció dels 36 pisos de Can Llong que els propietaris van comprar sobre plànol i esperen des de l’any 2017. “El constructor ja pot iniciar les esperades obres de la promoció”, detalla la regidora d’urbanisme, Mar Molina.

El veïnat es mira amb escepticisme les obres: “No veiem cap interès per part de l’empresa promotora”, sostenen els futurs propietaris, que han avançat una bestreta del 20% del preu total.En aquest sentit, “l’Ajuntament continuarà fent mediació” entre l’empresa i els afectats, avança Molina, que es planteja aplicar un procés administratiu de multa sancionadora a la promotora per no respectar els terminis d’obra. Un procediment que contempla la llei d’habitatge. De fet, aquesta promoció es tracta d’habitatges amb segell de protecció oficial de promoció privada.

ARRIBARÀ FINS LA RONDA D’EUROPA

El carrer, ubicat al barri de Can Llong, es perllongarà fins a la rotonda de la ronda d’Europa, davant el punt blau. La Junta de Govern Local va aprovar a finals del 2019 la segona fase del projecte d’urbanització del Polígon II del Pla Parcial de Can Llong. L’aprovació del pagament de l’obra de Junta de Compensació del terreny–Ajuntament de Sabadell, Incasòl i Alice Invest – és l’últim tràmit per iniciar les obres.

L’actuació comportarà tant el moviment de terres com la pavimentació del terreny i els aspectes relacionats amb els serveis: clavegueram, enllumenat, subministraments, recollida pneumàtica, etc. També s’acabaran les voreres i la instal·lació de serveis pendents als carrers de Venècia i Berlín, treballs que van quedar pendents durant la primera fase del pla.

Les obres tenen un pressupost d’1,2 milions d’euros i un termini d’execució de vuit mesos. Aquesta nova fase és la segona i última del projecte, després que la primera s’executés el 2015.

