Concentració a la plaça Sant Roc per donar suport al poble palestí: "Prou impunitat a Israel"

Unes 150 persones, segons la Policia Municipal, s'han concentrat a la plaça Sant Roc aquesta tarda per donar suport al poble palestí després dels últims esdeveniments armats entre els col·lectius àrabs amb els israelians. Els manifestants han demanat a la Generalitat i a l'Estat Espanyol que facin un "boicot" al govern israelià i que donin suport a la creació d'una comissió que investigui el possible "apartheid" contra els palestins. També han exigit a l'Ajuntament de Barcelona que trenqui relacions amb l'Ajuntament de Tel-Aviv de forma immediata i han instat a la ciutadania a boicotejar els productes israelians.

En els últims dies, segons la plataforma organitzadora de la concentració, Sabadell per Palestina, almenys 120 persones han perdut la vida en els conflictes armats i més d'un miler han resultat ferides. Entre les víctimes també hi ha 31 infants. "En els darrers dies Israel ha intensificat la neteja ètnica del barri de Sheik Jarrah, ha represaliat als palestins que volen anar a resar a la mesquita Al-Aqsa, ha assassinat a desenes de persones amb atacs aeris a Gaza i ha empresonat activistes com l'espanyola Juana Ruiz. Prou impunitat amb Israel", afirmava la plataforma en un manifest.

Els manifestants han assegurat que Israel actua amb "total impunitat" contra el poble palestí i han assegurat que encara hi ha més de 4000 presos polítics a les presons d'Israel. A més, han acusat la comunitat internacional de "complicitat i passivitat" davant el conflicte. "El sionisme té grans aliats i ens mostra una vegada més que l'ocupació no s'acabarà fins que els governs de tot el món diguin prou", han asseverat en el manifest.

Càntics per demanar el boicot a Israel

Al llarg de la manifestació, els participants han fet càntics com: "No és una guerra, és un genocidi" o "Israel feixista, estat terrorista". La concentració no ha tingut incidents i ha durat al voltant de dues hores, aproximadament.

D'altra banda, Mazeed Khalilia, membre de la Comunitat Palestina de Catalunya, ha agraït, en declaracions al D.S., al conjunt de persones que s'han manifestat aquesta tarda a Sabadell. "Aquesta ciutat sempre ha estat al costat de la justícia i del poble palestí i contra l'apartheid i l'ocupació militar israeliana", ha dit. Khalilia ha fet una crida a què les mobilitzacions en suport a Palestina s'estenguin per tota Catalunya.

Així mateix, ha requerit als governs català i espanyol que es "posicionin" en el conflicte. "Si no boicotegen Isreal, seran còmplices de la massacre", ha afegit.

