Els joves podran gaudir d’un nou equipament d’oci a Montcada

L’Ajuntament de Montcada i Reixac té la intenció de llogar l'espai que ocupava la discoteca Kactus, situada a la planta baixa de la Torre Vila per convertir-la en un nou equipament destinat a la gent jove. L’objectiu de la regidoria d’Infància i Joventut és fer-hi una sèrie de reformes per adaptar aquesta sala i ampliar l’oferta destinada als adolescents més grans de 16 anys, una mancança que apareix reflectida al Pla Local de Joventut.

El projecte, que encara s’ha de definir amb exactitud perquè es troba en la fase prèvia amb l’estudi tècnic, intentarà treure el màxim rendiment a l’espai. Es convertirà la pista de ball en una sala polivalent que permeti organitzar trobades musicals en el futur i que serveixi com a aula per oferir classes o formacions. Així mateix, està previst que s’instal·li climatització i s’habilitin altres espais com a punts d’informació juvenil.

En definitiva, l’objectiu de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és augmentar l’oferta d’equipaments destinats a aquest sector de la població, ja que l’espai de l’antiga discoteca Kactus s’afegiria al servei que actualment dona l’Espai Jove Can Tauler. “Se’ns ha presentat una bona oportunitat per poder oferir un nou equipament per al col·lectiu jove, que era una de les necessitats que vam diagnosticar. També volem generar sinergies perquè puguin participar en la presa de decisions de l’administració pública”, explica el regidor d’Infància i Joventut, Gerard Garrido.

A més, avança que es farà un procés participatiu entre la població jove del municipi per conèixer quina utilitat li volen donar al nou equipament. El passat 29 d’abril, durant l’última sessió del Ple a la ciutat vallesà, es va aprovar una modificació de crèdit que preveu una primera inversió, inclosa en els pressupostos de l’any 2021, per valor de 42.000 euros que servirà per fer una sèrie de reformes quant a la seguretat i adaptabilitat de l’interior.

També es respectarà l’edifici com a element patrimonial. La Torre Vila, d’estil modernista, data de l’any 1907 i està inclosa al Catàleg de Patrimoni de Montcada i Reixac. La planta baixa va acollir la discoteca Kactus entre els anys 1969 i 2018, quan va tancar definitivament les seves portes després de convertir-se en un referent de l’oci nocturn al municipi durant gairebé cinquanta anys.

