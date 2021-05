La família d'Helena Jubany: "Mai no ens hem rendit en la petició de justícia"

La família de la bibliotecària Helena Jubany, assassinada fa vint anys a Sabadell, ha celebrat que un jutjat hagi decidit reobrir la investigació perquè s'analitzi l'ordinador de la víctima.

"Mai ens hem rendit en la petició de justícia i investigació en el cas de l'Helena i mai ens rendirem", ha afirmat en un comunicat. La nova reobertura arriba després d'una petició de la mateixa família presentada el 14 d'abril.

Amb tot, els familiars de Jubany expressen "la por que, un altre cop, no es posin tot els mitjans a l'abast per obtenir totes les proves possibles i esgotar totes les pistes que són a disposició de la policia i el jutjat". És la tercera vegada que s'obre el cas després dels arxius del 2005 i del març d'aquest any.

En aquest sentit, els familiars lamenten que la decisió coneguda avui "denega la majoria de declaracions i diligències" sol·licitades per ells i "se centra exclusivament en l'anàlisi d’un disc dur que fa mesos que havíem posat a disposició de la Policia Judicial".

És per això que han demanat a tots els actors implicats en la investigació -jutjat, fiscalia i policia- que "aquesta vegada arribin fins al final i no descartin cap via ni cap eina que ens pugui portar a fer justícia en el cas de l'Helena". La família manté "l'esperança que aquesta vegada serà així".

