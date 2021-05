Els veïns: "Pagar impostos i veure que es llencen els llits és indignant"

L’Hospital Temporal del Vallès, construït l’abril del 2020 de forma precipitada per ajudar la crisi sanitària de la Covid-19, ha dit adeu aquesta setmana a les seves lliteres per transformar-se en un centre de vacunació massiva. Alguns d’aquests llits s’han retirat de forma definitiva pel seu desgast, tot i que molts sabadellencs pensen que encara poden tenir una vida útil.

És el cas de l’Agustí, de 44 anys, que diu que “segur que hi ha algun lloc on necessiten aquests llits”. Malgrat això, entén que “si els llits no estan en bon estat, en principi és correcte que els llencin”. Alhora, sobre l’espai com a lloc de vacunació, diu que també es podria utilitzar el Casal Pere Quart o alguna plaça, i que “la pista ha de tornar a ser una pista d’atletisme”.

L’Ascensión, de 56 anys, tampoc veu sentit que els llits es llencin. “Ho veig molt malament: per què s’han posat els llits, si no?”, es pregunta. Ella pensa que ni l’economia ni la desigualtat social permeten que es malbaratin els diners i els recursos d’aquesta manera. “Hi ha molta gent que està al carrer i no té un lloc on dormir, i es podrien destinar per a ells”, proposa. També pensa que en el pitjor dels casos sempre es poden enviar “a hospitals o a altres països” que ho necessitin. En qualsevol cas, per ella s’hauria d’aprofitar fins al màxim la seva utilitat i inversió.

Segons el César, de 46 anys no és tan senzill com eliminar els llits desgastats. Ell creu que “es podrien donar a residències o a altres llocs, sense necessitat de llençar-los”. Ell ha estat atent a com ha anat evolucionant la pandèmia a la ciutat, i diu que “estem pagant impostos i les conseqüències del virus, i veure això és indignant”. A la vegada, per a ell suposa un despropòsit que hi hagi hagut un hospital de campanya a la ciutat i que no s’hagi acabat utilitzant: “Ha estat el Taulí ple i això ha continuat buit”. En aquest sentit, denuncia que no es tracta només de la utilitat sanitària, sinó de treure partit als diners públics invertits: “Crec que no ha sortit a compte: s’han gastat una milionada i no ha servit de res, i mentrestant han pagat una milionada a l’Hotel Verdi cada mes, tenint aquest espai buit”, lamenta.

