Cinema de terror? Quan el veritable malson ha estat superar la Covid

Freddy Krueger i la seva samarreta de ratlles vermelles i negres? El somriure diabòlic del ninot de Chucky? Jason Voorhees? O potser t’aterrava més Michael Myers amb un ganivet a la mà?

Tots són personatges clàssics del gènere slasher. I tot i que eren terrorífics, enguany el veritable malson ha estat superar els entrebancs de la Covid-19. I les restriccions a l’hora d’organitzar esdeveniments socioculturals.

Tanmateix, el Festival de Cinema de Terror ho ha aconseguit. I torna del 31 de maig al 6 de juny. Aquesta no en serà la desena edició, ben bé. De fet, l’han anomenat “edició 9,5”, ja que l’any passat es va quedar a mitges. Sí, van tenir la mala sort de començar la mateixa setmana que va acabar amb la declaració de l’estat d’alarma, fet pel qual tot just van poder celebrar el festival 3 dies.

Programació

Ara, però, tot hauria d’anar bé. El director del festival, David Garnacho, ha presentat aquesta setmana la programació. Arrenca dilluns amb la primera tongada de curtmetratges finalistes. Dimarts projecten el film de parla catalana Cordes (de fet, és una activitat en col·laboració amb la Plataforma per la llengua). Dimecres projecten el film Apóstata, amb la presència del director, Hugo Cobo, i l’actor sabadellenc Ramón Carceller.

Dijous hi ha doble cita. Primer, el sabadellenc Néstor Pérez presentarà la seva novel·la Eboracum a La Llar del Llibre. Posteriorment, hi haurà una projecció sorpresa de cinema oriental. Divendres hi haurà la projecció del Cineclub al Cinema Imperial (Under the Skin), així com la de Devil Dead 2. Es tracta d’un film low cost, “pràcticament a cost zero”, segons Garnacho. I que té part de l’equip sabadellenc, els quals seran presents en el moment de la projecció.

Dissabte al matí celebren la tradicional matinal infantil, amb Wallace & Gromit: La maledicció de les verdures. I a la tarda anunciaran els guanyadors del concurs de microrelats i mostraran els micrometratges finalistes.

I després, arrencarà la primera part de la marató de films, que continuarà la tarda de diumenge.

