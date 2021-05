Es reprenen les visites guiades als forns de ceràmica

Les visites guiades retornen a l'espai FOC, entitat local cultural, ubicat a la Via Massagué. Després d'una vintena d'anys, l'espai FOC reimpulsa el guiatge pels forns de ceràmica datats al S.XVIII. La ceràmica era l'activitat econòmica i comercial que tenia Sabadell entre els S.XVII i S.XVIII. En aquest sentit, per reivindicar la seva importància, aquesta entitat, amb la col·laboració del Museu d'història de Sabadell va organitzar una visita guiada per les exposicions dels Forns i Obradors de Ceràmica del S.XVIII, en el marc el dia Internacional dels museus, el 18 de maig.

L'exposició i la visita es troba els subterrani de la botiga de catifes, el local Ventura, ubicada a la Via Massagué número 5. El copropietari de la botiga i l'impulsor de l'exposició, Francesc Ventura, fa una valoració molt positiva respecte al guiatge i la defineix "d'imprescindible pel coneixement de la històrica sabadellenca". En aquest línia, exposa que sempre s'ha donat molta importància a les fàbriques tèxtils de Sabadell, però, que no es pot subestimar l'economia realitzada per la ceràmica, ja que són comparables en diferents èpoques, pel que fa a l'economia i el comerç.

Des de fa una vintena d'any no es feia una visita guiada com la que es va celebrar el dimarts. En la visita s'explica el perquè i com es va descobrir, i la importància que tenia la ceràmica a la ciutat al s. XVIII. Ventura considera que és imprescindible organitzar aquest tipus d'exposicions per "ensenyar l'espai i explicar la importància històrica que té la ceràmica a Sabadell, perquè cap llibre històric ho explica". A la ciutat hi havia 14 obradors de ceràmica, produint milers de peces a l'any que s'exportaven arreu. Tanmateix, assegura Ventura que a més de ser una activitat econòmica era totalment artística i creativa.

ESPAI FOC

L'exposició la van inaugurar l'any 1997, consta de més de cent metre quadrats, amb un forn en cada extrem. Els obradors són considerats, pels experts, el forn de ceràmica més gran que es conserva actualment a Europa. Tanmateix, en l'espai Ventura,s'hi fan altres activitats culturals com exposicions, lectures, concerts, presentacions de llibres, teatre de petit format, entre altres.

