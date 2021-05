'Un altre món és possible' organitza un acte per reconèixer el valor de la cura

La Coordinadora Un altre món és possible de Sabadell, amb motiu de la commemoració del Dia de les dones per la Pau i el Desarmament, organitzarà un acte simbòlic per homenatjar els col·lectius i les persones que es dediquen a la cura dels altres. D'aquesta manera es posarà en valor la tasca de dones que han dedicat la seva vida a acompanyar i a sostenir la salut de les persones. L'acte tindrà forma de trobada al costat del templet del Parc Taulí, a l'entorn del Jardí dels Sentits, aquest diumenge a les 12 h.

Alguns exemples de figures destacades són Elisabeth Eidenbenz, directora de la Maternitat d'Elna; Dolors Aleu i Riera, primera metgessa de l'estat espanyol; o Elisabeth Kübler-Ros, impulsora d'un nou enfocament en la societat occidental actual de l'acompanyament en la fase final de la vida. Des d'Un altre món és possible també s'agrairan a tots els professionals que, "de forma abnegada i constant en aquests moments difícils de fragilitat sanitària i social, dediquen la seva tasca a tenir cura de les persones".

L'entorn del Jardí dels Sentits ha estat urbanitzat pe CIPO. El fet que la cita se celebri allà, reconeix la tasca que du a terme la cooperativa en l'acompanyament i la inserció sociolaboral. Els organitzadors, a més, han tingut en compte que, al costat, tant a l'Hospital com en la Residència Albada, "les persones neixen, es curen durant la vida i algunes hi acaben els seus dies".

